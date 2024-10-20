新盤周末逾490宗成交　發展商提價加推

新盤繼續成為樓市焦點，市場於周末兩日(19、20日)錄得超過490宗一手買賣，按周急增逾1.1倍。其中，啟德新盤新一輪銷售即日沽清215伙價單單位，而香港仔黃竹坑站上蓋樓盤，於昨日首輪銷售亦單日沽出191伙，兩個項相繼提價加推應市。

●天璽‧天連續3輪銷售皆即日沽清 2周套現逾70億元

集團副董事總經理雷霆表示，昨日(19日)以價單形式發售的215伙迅速售罄，已即晚加推新一張價單共98伙，折實平均實用呎價約23,960元，部分單位加價約2%至6%。

新地代理總經理胡致遠稱，昨A組銷售時段錄約20組買家人購入2至6伙，最大手斥資近5,400萬元入市。而昨晚推加的壓軸一批單位，包括20伙一房、70伙兩房及8伙三房單位，實用面積295至672方呎，折實價616.11萬至1,922.37萬元，呎價介乎約20,537至28,607元，傾向於緊接周末展開最後一輪價單銷售。

●Blue Coast II加推76伙 折實平均呎價22052元

集團執行董事趙國雄表示，支持香港樓市平穩發展，相信利好消息會陸續有來，是次加推單位加幅輕微，預計短期內展開次輪銷售，有機會推出四房單位。

最新加推單位位處項目第3座，涵蓋62伙兩房及14伙三房單位，實用面積464至729方呎，折實售價由910.5萬至1,817萬元，呎價約19,623至24,925元。長江實業營業部首席經理郭子威稱，有見樓價已觸底回升，稍後有機會再加推的單位，料加幅將遠高於2%。

回顧首輪銷情，集團營業部助理首席經理楊桂玲指出，昨日售出191伙，套現逾25億元，其中接近9成售出單位做價達千萬元，兩房及三房的平均成交價分別1,100萬及1,750萬元，而本地及非本買家比例各佔約一半。連同Blue Coast I計，項目兩期合共套現逾133億元。

●長沙灣瑜悦加推50伙 已錄逾1萬人次參觀

華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦收票反應理想，項目於周日(20日)加推第2號價單，涉及50個單位，包括首度推出的兩房開放式廚房戶型，整批折實平均呎價約15,440港元。

銷售總監封海倫表示，項目上周五(18日)起對外開放示範單位後，截止今天下午3時，已錄逾1萬人次參觀。最新加推單位包括31伙一房、14伙兩房、以及5伙套三房單位，實用面積343至594方呎，折實售價468.78萬至1,038.54萬港元，呎價約13,394至17,484元。考慮到加推單位不同樓層及座向等因素，今批實屬「激安原價」加推。

●長沙灣瑜悦錄逾4300張入票 超購42倍

華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦持續接受認購登記，發展商公布，截至周日(20日)下午6時30分，項目已錄逾4,300張入票，以首兩張價單合共100伙計，超額逾42倍。

資料顯示，項目已推兩張價單單位戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積343至594方呎，折實售價454.54萬至1,038.54萬元，呎價約13,252至17,484元。

●DOUBLE COAST I最快周內開價 定價參考區內新盤

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，項目設有3個示範單位，戶型涵蓋一房至三房，其中兩房示範單位將附有裝修。並透露項目首張價單，有機會包含低座臨海單位，定價會參考區內新盤。

他續稱，項目樓書於上周上載後，已新增約1,000個查詢，佔約3分之1對低座單位感興趣，而投資者比例亦有所增加，佔查詢約30%。

此外，項目會所CLUB SYDNEY，室內連園林面積超過7.9萬方呎，包括提供全層逾8,400方呎的Wellness Centre，提供24小時健身室、瑜珈室等。同時備有約50米室外泳池、宴會廳及兒童遊樂空間等設施。

●啟德柏蔚森周末連沽9伙 套現逾半億

其中，售價最高為柏蔚森II第3座15樓B室，實用面積383方呎，兩房間隔，享前席遊艇海景，成交價786.6萬元，呎價約20,538元。

踏入10月，整個系列不足三周沽出124伙，套現逾8.2億元。項目開售約3個月則累售457伙，套現逾30億元，為今年啟德跑道區銷量最多項目。

滙都I周末再沽岀5伙 涉2518萬元

●KOKO ROSSO單日售2伙 兩房售994萬元

會德豐地產旗下樓盤於周日(20日)連錄承接，鄰近港鐵藍田站的KOKO ROSSO單日售出兩伙，其中，項目6座21樓A室，實用面積489方呎，兩房梗廚間隔，成交價994.85萬元，呎價約20,345元。另一伙為6座18樓C室，實用面積426方呎，以846.7萬元沽出，呎價約19,875元。整個KOKO HILLS系列至今售出843伙，套現逾80億元。

至於同系的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，亦在今日賣出兩伙，成交包括第2A座36樓A室，實用面積448方呎，兩房開放式廚房戶型，售價為670.7萬元，呎價約14,970元。項目2B座33樓E室一房開放式廚房單位，實用面積324方呎，亦以472.9萬元易手，呎價約14,596元。整個SEASONS系列至今售出893伙，套現逾55.8億元，為今年銷量最多樓盤。

●星凱‧堤岸今再售1伙 一房戶做價677萬元

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田火炭星凱‧堤岸成交持續，周日(20日)再售1伙，單位為3座41樓G室，實用面積347方呎，屬一房設計，成交價677.4萬港元，呎價約19,522元。

他補充，項目於月內售出24伙，套現逾2億元。開售至今累售1,231伙，佔全盤1,335伙逾92%。

●ST. GEORGE'S MANSIONS兩房戶售2466萬

項目至今累售77伙，總套現近72億元。單計10月已錄得9宗成交，套現逾6億元，成交量較9月明顯上升。