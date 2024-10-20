樓市蝕讓交投續湧現　匯璽一房戶持貨6年帳蝕226萬

樓市蝕讓交投持續湧現，西南九龍匯璽一房戶減價近一成售出，原業主持貨6年帳面蝕讓226萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城耀星閣中層D室，實用面積約503方呎，兩房間隔，去年11月以930萬元連租約放盤，上月租客遷出後交吉出售，並調低至738萬元，終減至705萬元售出，呎價約14,016元。

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九龍區

●中原許永生表示，西南九龍匯璽5B座高層C室，實用面積約362方呎，一房間隔享海景，原叫價800萬元，減價77萬元或近一成，以723萬元易手，呎價約19,972元。原業主於2018年9月以949萬元買入單位，持貨6年帳面蝕讓約226萬元，蝕幅約23.8%。

●中原王子健表示，紅磡黃埔花園2期4座中層F室，實用面積約389方呎，成交價550萬元，呎價約14,139元。同屋苑5期1座低層F室，實用面積約680方呎，以757萬元成交，呎價約11,132元。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田帝堡城3座低層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔望山景，以610萬元成交，呎價約11,152元。

●中原黎宗文表示，大沙田翠湖花園E座中層8室，實用面積約764方呎，三房連套房間隔，開價約960萬元，議價後以820萬元獲承接，呎價約10,733元。

●世紀21奇豐蔡蓓指出，馬鞍山迎海1座中層D室，實用面積約797方呎，三房連儲物室間隔，座放盤半年減價187萬元，成交價1,073萬元，呎價約13,463元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍盛薈1座南翼低層D室，實用面積約686方呎，三房套間隔，以952萬元成交，呎價約13,878元。

●中原關偉豪表示，將軍澳新都城2期7座低層A室，實用面積約441方呎，以531.8萬元沽出，呎價約12,059元。

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