【向世界錢進】打工仔天堂　新西蘭稱王

打工仔過往大多深信多勞多得，憑努力工作就可取得相應回報，改善生活質素。時移世易，現今新世代更着重工作與生活平衡，尤其是疫情後更重視健康，以及與家人相處時間的多寡，上班不再佔據人生的全部。人力資源公司Remote列出2024年全球最佳工作與生活平衡的地區，且看哪些地區最有條件成為打工仔的天堂？

Remote透過法定年假數目、病假受薪比例、產假日數與薪酬比例、最低工資水平、醫療保健系統、幸福指數、每周工作時數、性別小眾(LGBTQ+)包容性、安全指數等指標來評估全球60個國家和城市，從而得出全球最佳工作與生活平衡地區排行榜。

在滿分100分中，名列首位的新西蘭得分80.76。當地一年有32日法定假期、法定病假受薪比例不少於80%、26周產假、最低工資每小時16.1美元(約125.58港元)、僱員平均每周工作33小時等。相比起其他地方，新西蘭在各項指標都取得不俗成績，使其綜合成為最佳工作與生活平衡的國家。

跟隨其後的愛爾蘭，得分77.89；比利時和丹麥以73.45分並列第3。而港人其中一個熱門移民目的地加拿大，以72.75分排全球第5。

加拿大的僱員平均每周工作32.1小時，是排行榜前10名地區中最少，如果以一周5天工作為例，即平均每日工作6.42小時。不過，當地法定假期僅17日，休假時間較不少國家為少，因而影響了綜合排名。

工作時間較少的還有排第8位的澳洲，僱員平均每周工作32.29小時，一年法定假期30日。而最重要的，是最低工資每小時17.47美元(約136.26港元)，冠絕其餘59個地區。惟相對遜色的是有薪產假只有12周，或會讓準媽媽失望。

排第15名的英國，則有令女性僱員羨慕的39周有薪產假。此外，一年法定假期28日，最低工資每小時14.27美元(約111.3港元)，同樣具吸引力。然而，從安全指數的排名看，在綜合排名前15名的國家中排尾二，僅勝過法國，加上快樂指數按年下跌，拖累其綜合排名跌出10大。

值得留意的是，全球第一大經濟體的美國，以31.82分的成績在60個國家中排第55位，原因與美國沒有全民醫療保健、每周工作時間較長、安全指數較差等有關。

至於香港以39.25分排名46位，雖然香港目前的法定最低工資已調升至時薪42.9元，但相比發達國家仍有一段距離，疊加香港在快樂指數得分中較低，以及研究機構未能得出香港的安全指數等資料，亦對排名帶來影響。

Remote表示，綜合排名第11位的荷蘭，僱員平均每周工作31.55小時，屬60個地區中最少，反映該國對工作效率和僱員自由時間的重視。全球最安全的國家包括丹麥、愛爾蘭、新西蘭。至於打工仔有最多法定假期的國家是綜合排名第43位的伊朗，年假數目達53日。

丹麥工作生活互補 無損競爭力

受過去數年疫情的影響，企業被迫適應遙距和混合辦公，而這種轉變鼓勵更多企業加強對員工健康的重視，並成為有效留住員工的關鍵。愈來愈多人認為工作與生活平衡是個人福祉和事業成功不可或缺的元素，倘兩者未能盡如人意，就去選擇接受一份收入較低的工作，以換取更好的工作與生活平衡。

北歐國家丹麥在Remote的研究中排第3位，但有其他研究把丹麥首都哥本哈根評為最佳工作與生活平衡城市。這源於很多當地企業和當地人非常重視「Hygge」。

「Hygge」源於古老的挪威語，有「幸福」的意思，其後逐漸演變成舒適、快樂等多重解釋，現今則是象徵幸福和溫暖生活的關鍵字，亦逐漸變成丹麥式生活的同義詞。由於丹麥的冬季晝短夜長，所以當地人習慣利用燭光、羊毛氈、甜點、咖啡等營造舒適溫暖的環境，與親朋好友分享溫馨時光，感受Hygge的幸福。

丹麥人重視自己也尊重他人，在職場上也尊重每個人的私人生活，不少公司為僱員提供靈活工時和最少5周年假。儘管如此，丹麥在國際的競爭力排名經常排在前列，這與該國有優秀的基建設施、商業和公共效率等有關。專家認為，正因為丹麥人重視生活，才能在休息時好好充電，之後再有充沛精神投放在工作上，提升效率。這反映工作與生活不一定要犧牲其一，而是可以相互積極的互補。

貝索斯︰生活和工作不必兼得

雖然打工仔重視工作與生活平衡，但從僱主角度可能看法有別。美國電商巨頭亞馬遜創始人貝索斯認為，人們對工作和生活平衡要求過高是浪費時間的，在他看來，如果工作與生活能享受其中一個，就已經非常完美。

他曾在訪問中提及，生活中的任何事情都有代價，亦永遠存在讓人們無法享受工作的因素，畢竟世界上沒有完美的工作，總會遇到不喜歡的工作內容。如果能做到至少享受50%的工作內容，就已經做的比其他人更好，因大多數人連享受50%的工作樂趣都做不到。而工作之外的生活也一樣，生活不可能事事如意，但這也是生活的一部分。

另他認為追求工作和生活平衡反而會讓人過度權衡，局限於一定要平均分配花在兩者的時間，但這樣做也不一定能帶來更多幸福感。他提到「和諧」會更適合形容工作及生活狀態，例如在工作上感到快樂，或是為團隊貢獻了價值，這有助於回到家中成為更好的丈夫和父親；反之亦然，如果有快樂的生活，當然也能幫助作為一個好員工、好主管。

微軟行政總裁納德拉也抱持類似觀點，提及自己過往總需要找到放鬆的事情和工作之間的平衡，現在他認為更好的方式是透過追求和諧取代平衡，亦即嘗試協調自己關心的事物、興趣、工作，並讓它們可以和諧一致。