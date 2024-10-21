Chanel傳計劃中國大裁員　個別部門削5成人手　暫停招聘

內媒報道，近日傳出法國奢侈品巨頭香奈兒(Chanel)擬在中國大裁員，旨在修正面對中國奢侈品市場急速衰退之下，過去幾年品牌在中國的擴張。

據悉，中國部分部門裁員幅度高達50%，涉及部門包括行政、管理人員以及部分前線，並暫停所有在中國市場的招聘計劃。

針對此傳言，香奈兒中國相關負責人向內媒透露，截至目前，內部並無收到相關訊息。該負責人指，與上市公司不同，香奈兒公司一直都處於比較穩定的狀態。

報道提到，香奈兒財務總監Philippe Blondiaux曾公開表示，計劃在中國市場擴張門店。皆因香奈兒在中國市場的門店總數僅18間，遠低於同行40至50間的規模，甚至低於另一法國奢侈品企業愛馬仕(Hermès)。惟數據顯示，中國奢侈品市場在今年第二及第三季加速衰退。

今年5月，香奈兒行政總裁Leena Nair承認中國市場需求低迷，但表示仍然相信中國市場的巨大潛力，並同時稱「中國年輕消費者愈來愈看重奢侈品的金融屬性」。時尚資深人士透露，香奈兒預計會將擴張門店的計劃暫時擱置，但至少本季杭州與香港的時裝秀不會受到影響。

值得一提的是，目前中國高端消費市場的不樂觀情形明顯可見，奢侈品巨頭都在積極尋找突破。業內分析師透露，儘管9月底內地股市大升，一度提振消費者信心，但多間奢侈品巨頭股價在過去一周再度創下52周新低，如LVMH股價自高位已暴跌4成。如何提高核心產品的核心競爭力，將是奢侈品接下來需要探索的重要事項，當中高端香水產品目前看來是正在加大籌碼的潛力類別。