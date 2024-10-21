證監會新主席黃天祐：任內有3期望　竭盡所能推動金融市場

黃天祐周日(20日)上任香港證監會主席，首日上班前會見傳媒時表示，對接任證監會主席一職感到榮幸，對未來3年任期有3期望，並會為推動香港金融市場竭盡所能。

他指出，首要是與證監會董事局成員、行政總裁梁鳳儀及管理團隊緊密合作。現時香港經濟正不斷增長，同時見到金融、經濟及貿易方面已復常，甚至數據顯示正進入興盛階段，認為在這個過程中，證監會角色更為重要。

他強調，證監會是世界級一流的證券監察機構，香港作為國際金融中心，故其監管角色重要。除了擁抱經濟復常及金融發展機遇，還要不斷推動香港上市公司的企業管治水平、刺激創新科技發展等，以融合經濟及金融貿易。

黃氏將同時兼任會計及財務匯報局(會財局)主席一職至12月底，他指自己能分配到工作，因其工作效率高，「我就出名勤力，所以我可以瞓少啲覺」，預告「坐定咗」後會與傳媒有更多接觸，以闡述證監會在現時經濟復常下的工作及未來的政策舉措。