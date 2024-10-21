耀才辦環球經濟高峰會　專家剖析策略應對大市回調

許繹彬在開幕致詞時表示，港股在9月下旬開始作出逆轉，曾一度升穿23,000點水平，成交更創下超過6,000億港元的歷史新高，氣勢可謂一時無兩；但不足半個月，港股又再急速回調至20,000點水平，原本投資者對後市充滿信心但再度變得含糊；相反，美股道指及納指走勢則持續穏步上揚，黃金價格更是愈升愈有，究竟港股、美股、黃金未來的走勢將會何去何從？相信是投資者此刻最想知的題目。

莊太量指，美國國內生產總值(GDP)增長率現時仍於低位徘徊，雖然失業率稍微下降，但新申領失業救濟人數急升，因此美國失業情況仍不容樂觀；美國通脹率持續向下，預計仍會保持下跌趨勢，減息機會增大，預期年底前再減息兩次，每次最少0.25厘；由於減息預期，美元匯價短期反彈，但中長期來看，預計美元匯價將呈向下趨勢。

植耀輝則指，近月港股急升主要受資金推動，在「資金市」下，港股未來去向將視乎資金流轉而定，同時亦須關注A股行情以及內地會否有更多刺激措施出台；至於美股方面，他統計近10屆總統年美股表現，得出結果為總統年普遍錄得升幅，同時亦繼續看好人工智能(AI)板塊潛力及相關股表現。

蔡秀虹稱，為迎接AI科技新熱潮，法興推出美股輪，方便大家作超前部署。她認為，可充分利用美股窩輪部署美股的優勢，包括可於港股交易時段買賣美股輪，美股輪的價格變動是跟隨相關美股夜盤價格表現，並可於美股業績後部署，快人一步。

趙善德提到，全球央行透過黃金配置管理風險，創下一季紀錄新高，加上去全球化與地緣政治風險上升，現在是投資黃金的時機。惠理基金推出價值黃金 ETF，是市場上唯一在香港設有實體倉庫的黃金ETF，有效減低地緣政治風險；其透明度高，每天披露黃金的儲存量、價格及資產淨值(NAV)，比購買和儲存實物金條更具成本效益。

此外，陳偉明也分享每周期權實戰交易心得，在期權長倉方面，由於每周期權的期權金較少，可以用較少的資金開倉，更加方便用來對沖短綫風險或捕捉短綫機會，尤其是重要經濟數據公布前或突破技術支持阻力的時候，每周期權長倉經常派上用場。