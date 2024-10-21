大華銀行上調港今年經濟預測　內地GDP增5%目標難實現

大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示：雖然今年下半年的經濟展望充滿挑戰，但仍將2024年香港本地生產總值（GDP）增長預測由2.9%上調至3.1%。考慮到未來兩個季度接連增長溫和，預期下半年本地生產總值將按年增長3.2%。然而，目前預期2025年的增長率將由之前預測的2.5%大幅放緩至2%。中國內地增長靠穩及美國經濟軟着陸將為本港經濟前景提供支持。

該行將2024年香港總體通脹預測維持在2%，政府官方預測由之前的2.4%下調至8月的1.9%。李指，隨着成熟市場的通脹下行，外部價格壓力或會有所緩解，但港元走弱將導致進口成本增加；本地方面，租金前景欠佳將令營商成本升幅受到限制。匯率方面，相對於美國利率，港元銀行同業拆息利率的跌幅更大，使得以港元融資的美元套利交易仍具吸引力，從而緩解了美元兌港元的跌勢。該行維持預期，由2024年第四季開始的未來四個季度，美元兌港元匯率將在7.80附近徘徊。

針對環球經濟，該行預期隨着聯儲局減息週期的推進，收益率曲線將開始進一步走峭。除非未來數月美國就業市場出現明顯疲軟，迫使聯儲局加速減息，否則收益率曲線的走峭幅度可能較之前細。

日本央行行長植田和男和多位日本央行官員最近重申，只要金融市場狀況穩定，日本央行仍將致力於進一步加息。該行認為，日本央行準備在12月會議上將隔夜政策利率再上調25個基點至0.5%。目前，短期3個月東京銀行同業拆借利率約為43個基點，已在很大程度上計價了本次加息25個基點至0.5%。同時，隨着對美元的息差持續收窄，美元兌日圓即期匯率預計將進一步下滑，年底將跌破141。

內地各種高頻宏觀經濟和製造業數據的表現較預期疲弱，李國基稱，以目前看來，2024年上半年5%的增速不太可能持續至下半年，故認為2024年約5%的官方增長目標愈來愈難以實現。目前的問題是，在2024年剩下的幾個月中，內地政府將如何重振疲弱的經濟情緒，以鼓勵消費者和企業再次增加支出。