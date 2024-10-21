瑞銀王宗豪：投資者情緒轉樂觀　港股首選互聯網行業

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪表示，近期與在岸投資者的交流顯示，部分投資者的情緒，似乎已明顯由悲觀轉為樂觀，主要來自內地政府經濟議程的明顯轉變，以及政策支持落地的緊迫性，而問題更多是經濟「何時及如何」，而非「能否」被扭轉，若政策支持未能如期落地，樂觀情緒可能會逐步消退，認為下個季度前後是追蹤政府後續政策的關鍵節點，特別是下一次全國人大常委會會議。

他指出，投資者普遍認同香港上市公司中存在更多結構性投資機會，並視互聯網行業是首選，主要考慮到企業的回購計劃、競爭環境穩定以及盈利增長強勁。

他提到，最新的政策舉措似乎旨在提高資產價格，從而通過財富效應，支持預期和消費。儘管地方政府關鍵考核指標的潛在變化，可能使地方管理部門有更大動力去推高房價，但地方政府債務置換如何支持經濟仍然存在較大不確定性，並要取決於執行細則，大部分人認為有助推高股價，而非房價。

他又指，在岸投資者對美國大選的影響持謹慎態度，雖然大多數人認為特朗普獲勝可能導致股價下跌，但更樂觀的投資者認為這可能加快國內刺激措施的實施，進而推動股價之後反轉。對於A股反彈的散戶參與情況，投資者似乎擔心許多散戶可能處於虧損狀態，或將阻礙股市向上動能，一些投資者認為散戶群體有所變化，有更年輕、受教育程度更高的投資者入場，可能不會像過去那樣盲目追高。

另外，據該行與外國投資者的交流顯示，此次反彈中多頭投資者的參與度仍然相當有限。王氏解釋，迄今為止，出台的措施仍未令許多投資者信服，他們認為經濟依然呈下行趨勢。對於一些參與此次反彈的投資者而言，他們之前可能顯著低配中國，並擔心可能會看到如2015年一樣由流動性驅動的反彈。不過，投資者對中國的關注度上升，若一些關鍵經濟指標企穩，部分多頭投資者可能重返中國市場。目前，基於流入資金的屬短期，股市波動性可能加大。