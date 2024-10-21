羅奇：內地現況似日本「迷失30年」　港與外資爭奪戰未完

曾發表「香港玩完」論的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇接受媒體訪問時表示，目前中國情況與日本「迷失30年」的情況相似，仍有3個結構性問題待解決。他又指，港府近年好努力吸引國際資金，陷入外資及人才的爭奪戰，但成果仍有待觀察。羅奇強調港元與美元掛鈎是金融穩定的來源。

羅奇稱，內地目前面臨的難題與1990年代日本「迷失30年」的情況相似。當時日經平均指數從1989年12月至1998年中的底部下跌66%，期間出現4次「死貓反彈」，平均反彈幅度為34%。為挽救經濟，日本已故首相安倍晉三提出「三支箭」政策，包括貨幣政策、財政政策及結構性改革。反觀，中國最近在貨幣政策上相當進取，為市場注入大量流動資金，惟在財政政策上仍需作出更清晰的指引。

他指，內地有3個結構性問題必須及早解決，分別是人口壓力、生產力挑戰及消費疲弱，以免陷入「流動性陷阱」，即經濟對低利率欠缺反應。雖然他未能預測需時多久可解決問題，但如果中國政府繼續否認長期增長的風險，經濟表現將持續受到質疑。

香港方面，他重申自己對香港的看法頗有爭議，不完全受港府歡迎，但建議港府可以採取更多行動，加強對保持香港國際金融中心地位的承諾。他並提到港元與美元掛鈎這個監管架構是金融穩定的來源，對國際資金具吸引力。然而，他指現時香港最大的外部挑戰是人才的競爭，雖然港府正致力吸引國際資金，無論是透過家族辦公室，還是建設中東等，但亞洲區內其他金融中心同樣正積極爭取國際資金，外資爭奪戰仍有待觀察。