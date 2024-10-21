有啟示？高盛：聰明錢正以5個月來最快速度湧入科技股

外媒報道，根據高盛報告，被譽為「聰明錢」的全球對沖基金在截至上周五(18日)的一周內，正以5個月以來最快的速度「瘋狂買入」半導體、硬件等美國資訊科技股。高盛旗下機構經紀部門指，投資組合經理已連續第3周淨買入美國資訊科技股。

報道指，標指及道指上周五(18日)均創歷史新高。同時，隨着美國股市持續走高，標指截至上周已連續6周上漲，創下年底以來最長連漲紀錄，該指數年初迄至今已上漲23.65%，數據顯示，美股連續8周被拋售的下跌趨勢在上周結束。

高盛旗下機構經紀部門表示，投資組合經理已連續第3周淨買入美國資訊科技股。該部門為對沖基金提供服務並追蹤其倉位。該行進一步指，在資訊科技領域，對沖基金出售的唯一次產業是軟件。

不過整體而言，該行表示，資訊科技股佔美國對沖基金敞口16.1%，低於今年較早時約22%的水平。另一方面，對沖基金連續第5周拋售美國消費股，包括食品、飲料及餐廳。

然而，高盛首席交易員兼對沖基金研究主管Tony Pasquariello警告投資者，目前仍不是全力以赴的時候，暗示將保留一些風險資產作為美國大選後的「彈藥」。他指，鑑於美國經濟增長與聯儲局之間固有的友好相互作用，他的基本預期是正面。不過，風險/回報情境並不一定意味現在就全力以赴，儘管過去1個月有全面的政策刺激，但標指並未表現出太大的上升動力。