信銀國際卓亮：港樓市現築底信號　明年住宅樓價料彈5%

美國此前已進入減息周期，香港大型銀行的最優惠利率(Prime rate，又稱為P息)亦跟隨下調，加上住宅租金持續高企，為本港樓價提供支持。中信銀行(國際)首席經濟師卓亮認為，最近樓市已經出現築底信號，料明年香港住宅樓價將反彈5%。

卓亮表示，香港的物業租賃市表現分化，雖然商舖及寫字樓租賃表現相對疲弱，但私人住宅的租金在2022年初至今年8月期間，累積錄得8.1%的升幅，可見「住宅租金較為硬淨」。他直言：「住宅樓價與租金背道而馳……住房需求並沒有減弱。」

他指出，最近樓市亦出現了更多築底信號，甚至有初步反彈的迹象。惟他估計，今年餘下時間的反彈並不足以收復失地，故2024全年累計仍會有低單位數的跌幅，而明年則會反彈半成。

息口回落是推動樓市復甦的重要因素之一。卓亮表示，假如聯儲局按步就班地在年底前再減息兩次(合計0.5厘)，那麼今年底前P息或再減0.125至0.25厘。

他解釋稱，P息的變化一向不會跟足美國聯邦基金利率，過去減息周期中，大型銀行的P息甚至會在5厘左右就已見底。另外，由於最近金融市場趨於活躍，使得銀行同業拆息(Hibor)抽高，假如拆息持續高企，亦會在一定程上限制P息的減幅。