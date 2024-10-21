金管局：可持續投資現時佔外匯基金「投資組合」約10%

金管局公布「可持續金融行動計劃」，其中外匯基金的「投資組合」在2050年或之前達至淨零排放。外匯基金投資辦公室首席策略官張亮表示，外匯基金在2013年已有首個可再新能源基建項目的投資，目前可持續投資佔整個「投資組合」約10%，其投資回報與其他投資相約，又預期未來綠色投資的回報及風險謂納不會有太大變動。

他透露，外匯基金未來選擇投資時，在相同回報及風險方面，將優先選擇綠色產品。在2022年，外匯基金股票組合的加權平均碳密度(WACI)較2017年水平已減少46%，目標在2030年或之前進一步降低至67%。

銀行業方面，金管局副總裁阮國恒稱，港銀目標在2030年或之前達至自身營運淨零排放，又指與業界交流後發現，部分行現時已達到零排放。另外，銀行需要在2050年或之前達至融資淨零排放，冀業畀未來要做好協助中小企綠色轉型工作。

另外，計劃希望引導淨零融資，將香港打造為區內以至全球首選的可持續發展融資平台。金管局助理總裁(外事)許懷志指，目前香港的綠色債券發行量已高於全球平均水平，目標未來1/3在港發行的債券均與可持續發展有關，坦言難以確定完成時間，但港府有為首次發行綠債的發行人提供資助。目前已資助470筆在港發行綠色和可持續債務工具，相關債券總值1,300億美元。