調查：81%內地人才傾向採取租或先租後買策略

該研究結果顯示，有高達81%的受訪者傾向於初抵港時採取租或先租後買的住房策略，而約19%的受訪者則考慮在香港優先置業。此外，調查數據亦指出，佔約五成受訪人士每月入息中位數達到5萬港元左右，其中更有約10%受訪者月入中位數超過10萬元。

他又指，創建的來港人才社交平台─「新地生活圈」，自去年12月推出以來，短短數月已吸引超過2,000來港人才追蹤，有參與者透過平台成功在港覓得工作、合適的住房及生活服務所需，漸漸融入香港生活。最近與香港人才辦公室、創新香港、中山大學等機構攜手合作，增進來港人才的交流，並藉此拓闊「新地生活圈」的網絡。

該平台將於11月再次聯同香港高才通人才服務協會合作，並與香港人才辦公室共同舉辦「香港高才就業招聘展覽」，為來港人才提供與僱主面對面交流的機會。