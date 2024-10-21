LP10單日3個特色戶招標售出　吸金逾1.5億

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周一(14日)公布以招標形式售出3個特色單位，單日吸金逾1.5億港元。當中，第2A座58及59樓B室頂層複式戶，以6,868萬元連車位售出，創項目新高，亦打破日出康城單位總樓價新高。

上述單位實用面積2,634呎，四房間隔，外連717方呎平台及1,039方呎天台，配備按摩池，成交呎價約26,074元，成交價及呎價均屬項目新高。同日招標售出的單位包括第2A座53樓B室，實用面積1,997方呎，成交價4,270萬元，呎價約21,382元。第2A座55樓B室，實用面積1,997方呎，以4,310萬元售出，呎價約21,582元。

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，相信現時樓市逐漸步入上升周期，自9月份減息，《施政報告》優化新資本投資者入境計劃及高才通計劃以來，成功刺激睇樓及交投量。LP10於本月已累售出8伙四房海景單位，各單位售價均逾2,500萬元，合共套現約3億元。

他續指，集團正推出參觀任何旗下現正發售之一手住宅物業，可獲贈100元AIRSIDE商場電子現金禮券之優惠。過去周末預約參觀LP10的人流有顯著上升，項目尚餘小量特色戶待售，當中包括第2A座58樓及59樓A室，為頂層複式大宅，相連逾1,500方呎平台及配備私人游泳池，實用面積3,906方呎，為日出康城區內最大單位。