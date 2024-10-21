會財局：核數師審計過程中須持續評估經濟狀況

會計及財務匯報局(會財局)發布一份題為《經濟現況對香港上市公司審計的影響》的報告。該報告分析經濟現況對香港上市公司，及對其財務匯報和審計的影響，亦為公司管理層、審計委員會和核數師提供相關見解。

對財務匯報的影響：經濟狀況可影響公司的業務策略、管理層行為和財務狀況。經濟狀況可能驅使公司利用收益管理以歪曲其財務狀況。任何誤導投資者和其他財務報表使用者的收益管理行為均是不可接受的。

公司管理層和審計委員會的角色：公司管理層在編制財務報表時，應考慮本地生產總值增長、通脹和利率等因素，以確保財務報表能準確地反映公司的財務狀況。審計委員會應監督此過程，以確保高質素的財務匯報。

核數師角色：核數師應評估經濟狀況如何影響財務報表和審計。他們需要仔細審查預期信用損失、資產減值和持續經營評估等會計估計，因這些領域涉及主觀性判斷，審計風險可能較高。

會財局行政總裁賴翠碧表示，核數師必須在審計過程中持續評估經濟狀況。因經濟狀況帶來的審計風險可能影響深遠，需要適當的規劃來應對，重申審計項目合夥人和項目質素監控審視員及時參與審計項目的重要性，以確保作出全面的審計風險評估。