減價近12%！北角健威花園兩房495萬成交

二手業主劈價出貨，北角健威花園兩房單位，減價65萬元後，以495萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角健威花園E座中層3室，實用面積約456方呎，兩房間隔，望樓景為主，7月原先叫560萬元，最終減價65萬至495萬元成交，呎價約10,855元，減價近12%。

●利嘉閣梁國樑稱，灣仔囍滙5座高層F室，實用面積約588方呎，兩房間隔，新買家為租客，睇樓後即進行洽購，業主原先叫價1,280萬元，最終以1,168萬元成交，呎價約19,864元。

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九龍區

●中原許永生指，長沙灣泓景臺8座低層D室，實用面積約434方呎，兩房間隔，望街景，原先叫價680萬元，現降價70萬元或約10%，以610萬元沽出，呎價約14,055元，新買家為外區客。

●利嘉閣林海鈞稱，長沙灣愛海頌5座低層F室，實用面積約507方呎，兩房間隔，終以650萬元獲承接，呎價約12,821元，原業主在2019年11月以約771.6萬元一手買入，帳面蝕121.6萬元。

●香港置業周栢達表示，大角咀亮賢居低層B室，實用面積約555方呎，兩房間隔，可望海景，以800萬元放盤約3個月後，獲外區客洽詢，雙方經議價以約750萬元成交，呎價約13,514元。

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新界區

●美聯梁傑表示，將軍澳MONTEREY第6A座高層A室，實用面積約845方呎，套三房間隔，叫價1,450萬元，新買家兩年前賣樓後一直租樓，因被加租再次入市，以1,380萬元承接上址自住，呎價約16,331元，單位約7年帳面僅升值約4.3%。

●利嘉閣楊凱俊指，將軍澳廣場7座低層C室，實用面積約728方呎，套三房連工作間，原先叫價1,010萬元，經議價後，以943萬元成交，呎價約12,953元，原業主於2007年10月以約400萬元購入，帳面獲利約543萬元。

●中原黃靜娟表示，將軍澳日出康城首都5座右翼低層A室，實用面積約716方呎，套三房連儲物房間隔，望園景，叫價830萬元，9月曾調整至780萬元，本月中進一步調整至730萬元即獲洽購，最終以718萬元易手，累減112萬元或約13%，呎價約10,028元。

●中原徐志強稱，將軍澳居屋彩明苑B座中層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，享山景，未補價第二市場原先叫價630萬元，以580萬元易手，呎價約8,923元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋廣明苑C座中層16室，實用面積約639方呎，三房間隔，望山景，3月於未補價第二市場叫價520萬元，以458萬元售出，累積減62萬元，減幅約11%，呎價約7,167元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山10月暫約80宗二手買賣，較上月同期升約六成，其中薈朗1座低層A6室，實用面積約283方呎，一房間隔，叫價約408萬元，議價後以355萬元易手，呎價約12,544元，原業主於2016年以374萬元購入，持貨約8年帳面蝕讓約19萬元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山聽濤雅苑11座低層E室，實用面積約787方呎，三房間隔，望園景，放盤半年，叫價820萬元，獲買家以815萬元承接，呎價約10,356元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山居屋錦豐苑E座高層1室，實用面積約637方呎，三房間隔，望園景，放盤5個月，未補價第二市場叫價488萬元，微減9萬元，以479萬元售出，呎價約7,520元。

●世紀21奇豐李嘉文稱，馬鞍山居屋錦泰苑G座低層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望內園景，放盤約10個月，未補價第二市場叫價580萬元，累減115萬元，減幅約19.8%，以465萬元成交，呎價約7,154元。

●中原伍錦基表示，沙田第一城本月暫錄約20宗買賣，按月增約1倍，屋苑於周末兩天錄約5宗買賣，包括24座中層E室，實用面積約447方呎，三房間隔，議價後以548萬元易手，呎價約12,260元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑A座高層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，放盤1個月，未補價第二市場叫價638萬元，減13萬元，以625萬元成交，呎價約9,615元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺上水10月暫錄約55宗二手買賣，按月升約兩成，粉嶺居屋山麗苑C座中層5室，實用面積約447方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約319萬元，議價後以312萬元易手，呎價約6,980元，新買家為用家。

●中原吳啟業稱，大埔白石角逸瓏高座20座低層B室，實用面積約1,067方呎，套三房及工人套房間隔，叫價約1,400萬元，日前議價後以1,350萬元沽出，呎價約12,652元，累減約50萬元，新買家為外區客，原業主持貨約5年帳面蝕讓約330萬元。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺維也納花園2座頂層戶，實用面積約677方呎，套三房間隔，望園景，放盤3年，原先叫價505萬元，獲同區分支家庭火速入市，終以468萬元承接，減幅約7.3%，呎價約6,913元。

●中原王勤學指，過去周末元朗錄約10宗二手買賣，按周升逾六成，包括YOHO Town第1座高層H室，實用面積約433方呎，兩房間隔，連租約叫價590萬元，減價28萬元，以562萬元沽出，呎價約12,979元。

●中原文家輝表示，天水圍嘉湖山莊10月錄約25宗二手買賣，已超9月全月三成，景湖居4座高層H室，實用面積約547呎，三房間隔，議價後以475萬元成交，呎價約8,684元，原業主則於2017年11月以500萬元買人，持貨約7年帳面蝕25萬元。

●祥益黃慶德指，屯門居屋龍門居10座中層B室，實用面積約431方呎，兩房間隔，區內客尋找300萬元或以下的兩房居屋，參觀約30個放盤，未補價第二市場以300萬元購入自住，呎價約6,961元。

●中原伍潔玲表示，荃灣映日灣3座中層I室，實用面積約298方呎，一房間隔，享內園景，去年底叫價600萬元，今年中調低至580萬元吸引買家承接，最終減至545萬元沽出，呎價約18,289元，買家為家長客，約5年帳面蝕27萬元。

●利嘉閣彭錦添指，青衣周六、日錄約7宗二手買賣，按周增約1.3倍，灝景灣8座中層E室，實用面積約684方呎，套三房間隔，以918萬元售出，呎價約13,421元。

●中原曹嘉華表示，東涌10月暫錄約47宗二手買賣，按月多約三成，映灣園2座高層F室，實用面積約495平方呎，兩房間隔，設有露台，望山景，叫價530萬元，議價後以518萬元成交，呎價約10,465元。

●利嘉閣王梓岐稱，東涌居屋裕東苑D座中層1室，實用面積約432方呎，兩房間隔，望山景，新買家為上車客，未補價第二市場叫價340萬元放售，議價後以305萬元成交，呎價約7,060元。

●美聯陳偉健指，葵涌葵芳閣2座低層D室，實用面積約397方呎，兩房間隔，1月叫價約465萬元，新來港人士居港僅約3年，仍未取得永居資格，2月撤辣後已打算入市，獲減65萬元，以400萬元購入上址，呎價約10,076萬元，原業主持貨約10年，帳面僅獲利39萬元

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