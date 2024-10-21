Apple新AI工具或屬失望之作　一原因提醒「果粉」不用灰心？

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)下周將正式發布旗下的人工智能(AI)工具——Apple Intelligence，但報道警告消費者「可能會對該工具失望」。

知名科技記者Mark Gurman於社交媒體上稱，他曾親自使用測試版的Apple Intelligence，但該為其功能未能達到人們所期望，該工具並不是投資者或「果粉」所期待可以改變遊戲規則(game changer)的技術；認為其功能「可能非常有用，但看起來不像競爭對手的驚艷」。

與OpenAI的最新產品相比，蘋果的AI功能仍存有不少的差距；蘋果有部分內部研究亦反映類似觀點。

研究發現，OpenAI的ChatGPT比蘋果的Siri(使用Apple Intelligence後)準確率高出25%，能夠回答的問題多出30%。事實上，有部分內部人士認為，目前蘋果的生成式人工智能技術較同業落後兩年。

但參考過往經驗，蘋果不論在增加研發的投入，或直接收購技術公司，均會嘗試從後追趕，並最終獲得成功。例如蘋果公司在2014年間先後收購包括室內GPS公司WifiSLAM、地理位置數據公司Locationaryv、公共交通導航應用HopStop和Embark等企業，使旗下應用程式(Apps)「蘋果地圖」得以追上同業。