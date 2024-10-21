新盤市場周一錄76宗交易　最少6宗為5000萬以上成交

新盤市場交投暢旺，周一(21日)錄得約76宗成交，當中至少6宗成交價達5,000萬元或以上。啟德跑道區全新盤示範單位曝光，有望周三(23日)開價。

●啟德DOUBLE COAST I有望周三開價

●啟德天璽‧天單日招標沽10伙 吸金逾3.7億

●黃竹坑站Blue Coast II次輪或推四房戶型

●長沙灣瑜悦預計周日開售

華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦，周一(21日)公布4日內已接獲約5,500張入票，按首兩張價單共100伙計，暫超額認購約54倍。集團銷售總監封海倫表示，項目部署日內加推，短期內公布銷售安排，有機會周日展開首輪銷售。該盤展銷廳自上周五對外開放後，累計已錄得約1.5萬個參觀人次，情況踴躍，參觀人士當中有七成屬於年輕家庭客，其餘三成是投資者。

●日出康城LP10頂層複式戶6,868萬元新高價沽

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周一(14日)公布以招標形式售出三個特色單位，單日吸金逾1.5億元。當中，第2A座58及59樓B室頂層複式戶，實用面積2,634呎，四房間隔，外連717方呎平台及1,039方呎天台，以6,868萬元連車位售出，創項目新高，亦打破日出康城單位總樓價新高。

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房售7,400萬元

●石硤尾緹外四房成交價1.85億元

●啟德澐璟單日售出4伙 共涉逾1億元

●元朗站The YOHO Hub II 單日沽約21伙

●鰂魚涌THE HOLBORN全盤沽清套現28億

●啟德柏蔚森獲大手客連掃4伙

●藍田KOKO HILLS兩房呎售約20,946元

會德豐地產旗下鄰近港鐵藍田站的KOKO HILLS系列，周一(21日)售出兩伙，共涉逾1,735.6萬元。其中，KOKO MARE的8座1樓L室，實用面積423方呎，兩房間隔，外連323方呎花園，成交價886萬元，呎價約20,946元。

●紅磡THE HADDON單日沽3伙一房

●北角海璇II第2B-3期四房成交價5,116萬元

●馬頭角文曜兩房售1,164萬元

建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，周一(21日)公布錄得兩宗成交，成交金額共涉逾2,343萬元。最新成交單位包括15樓A室，實用面積635方呎，屬兩房一套連儲物室間隔，以1,178.85萬元成交，呎價約18,565元。至於，10樓A室，實用面積635方呎，同屬兩房一套連儲物室間隔，以1,164.82萬元售出，呎價約18,344元。

●啟德維港1號連錄3宗成交

●日出康城PARK SEASONS兩房呎售14,604元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周一(21日)錄得第2B座36樓D室的成交，單位實用面積437方呎，兩房間隔，以638.2萬元售出，呎價約14,604元。整個SEASONS系列自今年三月開售至今售出 894伙，套現近55.9億元。

●港島南岸晉環四房成交價3,623萬元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(21日)再錄得四房單位成交，合計在兩周內已沽出10伙，並套現逾3.16億元。最新售出的單位為第1A座25樓F室的成交，單位實用面積1,218方呎，屬四房兩套間隔，可享南朗山及深水灣雙景觀，成交價3,623萬元，呎價約29,745元。

●堅尼地城吉喆加推價單5號涉18伙

上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，於周一(21日)加推第5號價單，涉及18個單位，折實平均呎價約約24,435元，折實價介乎702萬至1,069.4萬元。該批單位安排於周五(25日)以先到先得形式發售。而選購指定單位買家可享價值約6.5萬至8.88萬元家具禮券優惠。

●屯門掃管笏凱和山兩房呎價約10,997元