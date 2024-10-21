新盤市場周一錄76宗交易 最少6宗為5000萬以上成交
2024年10月21日 22:06
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新盤市場交投暢旺，周一(21日)錄得約76宗成交，當中至少6宗成交價達5,000萬元或以上。啟德跑道區全新盤示範單位曝光，有望周三(23日)開價。
●啟德DOUBLE COAST I有望周三開價
由會德豐地產、恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及新世界發展(00017)合作，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周一(21日)公布將於48小時內開價。發展商指，首批會推出不少於兩成單位，涉及約73伙，定價參考同區正推售項目。示範單位預計於本周末起對公眾開放，最快本月底或下月初展開銷售。
●啟德天璽‧天單日招標沽10伙 吸金逾3.7億
新鴻基地產(00016)旗下的啟德天璽‧天，周一(21日)通過招標再售出10伙，單日套現逾3.7億元。項目開售不足三周，累計標售53伙。是日最新招標售出的單位成交價介乎2,266萬至7,267.8萬元，呎價約25,547至36,467元。其中，成交價及呎價最高的單位為第3座 (Peak Tower) 39樓A室，實用面積1,993方呎，屬四房雙套連私人電梯大堂間隔。
●黃竹坑站Blue Coast II次輪或推四房戶型
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，積極展開新一輪銷售部署，計劃推出四房戶型以招標形式發售。發展商指，次輪銷售將於短期內進行，屆時會同步推出部分高樓層四房戶以招標形式發售，認為市場合理呎價可達約4萬港元，折合售價約5,000萬元。
●長沙灣瑜悦預計周日開售
華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦，周一(21日)公布4日內已接獲約5,500張入票，按首兩張價單共100伙計，暫超額認購約54倍。集團銷售總監封海倫表示，項目部署日內加推，短期內公布銷售安排，有機會周日展開首輪銷售。該盤展銷廳自上周五對外開放後，累計已錄得約1.5萬個參觀人次，情況踴躍，參觀人士當中有七成屬於年輕家庭客，其餘三成是投資者。
●日出康城LP10頂層複式戶6,868萬元新高價沽
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周一(14日)公布以招標形式售出三個特色單位，單日吸金逾1.5億元。當中，第2A座58及59樓B室頂層複式戶，實用面積2,634呎，四房間隔，外連717方呎平台及1,039方呎天台，以6,868萬元連車位售出，創項目新高，亦打破日出康城單位總樓價新高。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房售7,400萬元
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS再錄承接，於周一(21日)沽出一伙三房大宅，為第3座11樓B室，實用面積1,839方呎，成交價7,400萬港元，呎價約40,239元。
●石硤尾緹外四房成交價1.85億元
嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，於周一(21日)招標售出第5座地下A室花園大宅，實用面積4,311方呎，四房四套房另設雙工人房間隔，以1.85億港元連車位售出，呎價約42,913元。
●啟德澐璟單日售出4伙 共涉逾1億元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周一(21日)單日錄4宗成交，售出單位均享維港海景，總成交金額逾1億港元。最高價為8座25樓A室，實用面積1,523方呎，三房套房連私人電梯大堂間隔，以5,473.9萬元成交，呎價約35,942元。
●元朗站The YOHO Hub II 單日沽約21伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II於周一(21日)晚上7時起發售25伙，有準買家及代理已到達港鐵南昌站V Walk商場的售樓處外，等候入場。據市場消息指，有約32組準買家出席。單日售出約21伙，包括有兩組買家各購入兩伙。
●鰂魚涌THE HOLBORN全盤沽清套現28億
恒基地產(00012)鰂魚涌THE HOLBORN於周一(21日)招標售出一伙頂層特色戶，為項目可供發售的最後一伙，全盤420個單位已全數售出，套現逾28億港元。最新成交為A座32樓SA1室，實用面積574方呎，附設124方呎平台及471方呎天台，成交價1,730萬元，呎價約30,139元。
●啟德柏蔚森獲大手客連掃4伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森系列，獲買家斥資4,116.7萬港元大手掃入4伙，其中一伙成交呎價約22,129元，創項目呎價新高。是次成交為柏蔚森I第5座兩伙兩房及兩伙三房戶，均享有遊艇海景。售價最高為5座22樓C室，實用面積560方呎，套三房間隔，成交價1,239.2萬元，呎價更為項目新紀錄。
●藍田KOKO HILLS兩房呎售約20,946元
會德豐地產旗下鄰近港鐵藍田站的KOKO HILLS系列，周一(21日)售出兩伙，共涉逾1,735.6萬元。其中，KOKO MARE的8座1樓L室，實用面積423方呎，兩房間隔，外連323方呎花園，成交價886萬元，呎價約20,946元。
●紅磡THE HADDON單日沽3伙一房
恒基地產(00012)的紅磡大型重建發展項目第4期THE HADDON，周一(21日)連錄3宗成交，總成交金額共1,498.49萬元。上述3伙均為一房單位，實用面積266方呎，成交價497.52萬至501.92萬元，呎價約18,704至18,869元。當中，25樓F室，以497.52萬元成交，呎價約18,704元。
●北角海璇II第2B-3期四房成交價5,116萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II第2B-3期，項目2座6樓A室，實用面積1,483方呎，套四房設計，周一(21日)以5,116.35萬港元售出，呎價約34,500元。
●馬頭角文曜兩房售1,164萬元
建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，周一(21日)公布錄得兩宗成交，成交金額共涉逾2,343萬元。最新成交單位包括15樓A室，實用面積635方呎，屬兩房一套連儲物室間隔，以1,178.85萬元成交，呎價約18,565元。至於，10樓A室，實用面積635方呎，同屬兩房一套連儲物室間隔，以1,164.82萬元售出，呎價約18,344元。
●啟德維港1號連錄3宗成交
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周一(21日)再錄3宗成交，涉及金額2,639.9萬港元。今日售出單位均為兩房開放式廚房戶型，最高價為項目1A座36樓F室，實用面積447方呎，以974.1萬成交，呎價約21,792元。
●日出康城PARK SEASONS兩房呎售14,604元
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周一(21日)錄得第2B座36樓D室的成交，單位實用面積437方呎，兩房間隔，以638.2萬元售出，呎價約14,604元。整個SEASONS系列自今年三月開售至今售出 894伙，套現近55.9億元。
●港島南岸晉環四房成交價3,623萬元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(21日)再錄得四房單位成交，合計在兩周內已沽出10伙，並套現逾3.16億元。最新售出的單位為第1A座25樓F室的成交，單位實用面積1,218方呎，屬四房兩套間隔，可享南朗山及深水灣雙景觀，成交價3,623萬元，呎價約29,745元。
●堅尼地城吉喆加推價單5號涉18伙
上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，於周一(21日)加推第5號價單，涉及18個單位，折實平均呎價約約24,435元，折實價介乎702萬至1,069.4萬元。該批單位安排於周五(25日)以先到先得形式發售。而選購指定單位買家可享價值約6.5萬至8.88萬元家具禮券優惠。
●屯門掃管笏凱和山兩房呎價約10,997元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周一(21日)以547萬元售出兩房單位，為第5座12樓C室，實用面積498方呎，呎價約10,997元。據悉，買家鍾情項目低密度設計，而且已屆現樓可即買即住。