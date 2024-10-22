東方日報B1：北證飆16%新高 晶片股熱炒
2024年10月22日 00:21
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北交所不斷促進「專精特新」中小企業發展。
中國人民銀行推動資金入市的貸款陸續到位，一些資金「割禾青」，拖累滬深300指數周一(21日)「發軟蹄」，收市升幅縮至僅0.25%，股民同時一窩蜂湧入高新科技板塊博取更高回報，尤其鍾情半導體股，加上內媒爆出小米集團(01810)研製出3納米製程的晶片，造就上海科創板的科創50指數重啟「破頂」之旅，北交所的北證50指數更被喪炒逾16%，創收市新高。
消息面上，內媒引述北京市經濟和信息化局總經濟師唐建國指，小米採用3納米製程的手機系統晶片(SoC)已交給晶片代工廠試產小量樣品(流片)。儘管報道不久疑被撤回，內地股民照樣追捧半導體相關股份，中芯國際(00981)的A股曾首度突破100元(人民幣‧下同)大關，收市仍飆8.14%，同在科創板掛牌的華潤微電子和滬硅產業各升4.25%及6.42%，推動科創50指數升2.22%，收報1,000點，上試月初觸及的一年半高位。
號稱「專精特新」的北交所，炒風更是令人咋舌，北證50指數以接近歷史盤中高位的1,255點收市，飆16.24%。北交所與全國股轉公司的宣言是催化劑，事緣雙方制訂「中小企業專精特新發展綜合服務行動計劃」，例如准許符合條件的專精特新「小巨人」企業、製造業單項冠軍企業通過公示審核快速掛牌，並引導基金加強對有關中小企的投資力度。
內地股民熱炒高新科技亦與大環境有關，從本港鄰居—廣東最新的經濟數據可見一斑。廣東首3季地區生產總值(GDP)按年增速僅3.4%，比上半年的3.9%進一步失速，期內社會消費品零售按年僅升0.7%，其中城鎮的升幅更加只有0.3%，而規模以上工業增加值按年僅增4.7%，跑輸全國，但先進製造業、高技術製造業之增加值分別飆6.9%及11.6%。
廣東又將目光投放至「光芯片」(把光電信號互換的晶片)，力爭2030年取得10項以上關鍵核心技術、推動刻蝕、外延生長等關鍵裝備之研發與國產化替代等。
不過，市場再度消化人行救市的消息，A股大市周一表現平平，滬綜指3,300點關得復失，收報3,268點，僅升0.2%；深成指及深圳創業板指數的升幅分別由2.68%及2.54%，縮至1.09%及0.69%。兩市總成交額仍有2.18萬億元。寧德時代獲野村上調目標價近22%至300元，收市報253.36元，升1.38%。
人行支持資本市場的證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)周一首次進行，操作金額為500億元。支持上市公司回購或增持股份的貸款工具亦陸續成事，中國銀行(03988)已承諾為32企提供有關貸款，又與近百家達成意向。內媒引述某國有大行內部消息指出，放貸對象傾向滬深300、科創50等大市指數中權重較高成分企業的股東，但如大股東質押股份多會審慎處理，並會嚴禁貸款用於融資融券，防範槓桿疊加。