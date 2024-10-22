東方日報B1：北證飆16%新高　晶片股熱炒

號稱「專精特新」的北交所，炒風更是令人咋舌，北證50指數以接近歷史盤中高位的1,255點收市，飆16.24%。北交所與全國股轉公司的宣言是催化劑，事緣雙方制訂「中小企業專精特新發展綜合服務行動計劃」，例如准許符合條件的專精特新「小巨人」企業、製造業單項冠軍企業通過公示審核快速掛牌，並引導基金加強對有關中小企的投資力度。

內地股民熱炒高新科技亦與大環境有關，從本港鄰居—廣東最新的經濟數據可見一斑。廣東首3季地區生產總值(GDP)按年增速僅3.4%，比上半年的3.9%進一步失速，期內社會消費品零售按年僅升0.7%，其中城鎮的升幅更加只有0.3%，而規模以上工業增加值按年僅增4.7%，跑輸全國，但先進製造業、高技術製造業之增加值分別飆6.9%及11.6%。

廣東又將目光投放至「光芯片」(把光電信號互換的晶片)，力爭2030年取得10項以上關鍵核心技術、推動刻蝕、外延生長等關鍵裝備之研發與國產化替代等。

不過，市場再度消化人行救市的消息，A股大市周一表現平平，滬綜指3,300點關得復失，收報3,268點，僅升0.2%；深成指及深圳創業板指數的升幅分別由2.68%及2.54%，縮至1.09%及0.69%。兩市總成交額仍有2.18萬億元。寧德時代獲野村上調目標價近22%至300元，收市報253.36元，升1.38%。