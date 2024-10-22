【東方日報產評】美霸動身如刺針　資金避險抱黃金

中東局勢緊張，加上美國總統大選臨近，貨幣政策與經濟前景皆不明朗下，避險情緒升溫推動黃金價格迭創新高。事實上，這些年美霸貨幣超發為禍，嚴重透支美元信用，在俄烏戰爭更將金融武器化，並針對中國大搞貿易保護與分裂主義，世界紛亂本就沒完沒了，如今中東火頭再起，勢必亂上加亂，且別急於為金市估頂。

今年以來金價勢如破竹，迭創歷史新高，已累升逾三成，表現十分理想。之所以牛氣沖天，絕非單一因素可促成，而是結合天時、地理、人和。雖然黃金可被籠統歸類為商品，但有別於銅、鋁等，金價走勢卻不受經濟活動驅動。歷史說明，黃金的貨幣功能歷久不衰，雖然金價時有波動，但在央行儲備、飾金與工業需求等多項因素支持下，表現往往跑贏法定貨幣的購買力，關鍵在於黃金的供應受嚴格的客觀因素限制，具備貨幣屬性。反觀法定貨幣可在政府的貨幣政策下無限供應，海量供應衝擊貨幣購買力，美元是這方面的「表表者」。

美國雖已啟動減息周期，但經濟數據顯示聯儲局未有迫切需要再大幅減息，令市場對減息預期降溫。另一方面，地緣政治風險升溫，令能源價格與商業景氣等通脹因素添上不明朗因素，令投資者難以掌握美國幣策風向。

要知道，美國的貨幣供應與利率走向大大影響世界經濟，美國經濟數據差異化，美股估值高企，一旦通脹反彈，滯脹的風險不能完全排除。別忘記，過去歷次經濟危機，伴隨的都是法定貨幣供應大增，故如今要對沖美國經濟大衰退的風險，在資產配置中能發揮抵禦通脹、避險，以及長期增值功能的黃金，自然是不二之選。

黃金也具備獨一無二的長期保值功能。自從金本位在1971年結束後，金價開始自由浮動，至今已超過半個世紀。1971年，金價每安士報35美元，53年後的今天漲至逾2,700美元，這期間美元的價值和購買力大降是客觀事實，如果按照美國通脹來推算金價的合理值，金價更被嚴重低估。

美國內部經濟長年缺改革，綜合競爭力褪色，加上將貨幣武器化，全球去美元化浪潮興起，更多雙邊貿易以本幣結算，各地央行都在增加黃金儲備。美國要動身，全方位鞏固霸權的戰略方向，相信不會因白宮易主而改變。

大選臨近，兩黨都加緊打「中國牌」，白宮在貿易戰與科技戰上全力遏止中國崛起，總統參選人之一的前總統特朗普更揚言，一旦台海有變，擬向中國商品徵收150至200%關稅。另外，近月伊朗與以色列衝突，美國的介入路人皆見。市場避險需求上升，部分流入美元資產，正好緩減了美國啟動減息周期對美元貶值的壓力。反映世界愈亂，對美元需求愈有利。

不過，如今中國正全力刺激經濟，國際資金流向多了出路；在傳統避險資產面臨愈來愈大的風險之際，金價續升，反映更多避險資金尋找美元以外的多元化投資。世界紛亂，黃金有價。順勢而為的同時，且別低估世界經濟正面臨的極端風險，謹記有備無患。