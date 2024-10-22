金斯瑞生物科技解除合併傳奇集團

根據香港財務報告準則的要求，自2024年10月18日起，(i)傳奇生物的資產和負債已從集團的合併財務狀況表中取消確認，(ii)於傳奇生物的留存投資按其公允價值確認，以及(iii)與因先前控股權益而喪失控股權相關的損益已確認。

公司預計將確認一筆一次性免稅收益，反映其在傳奇生物公允市場價值中所佔份額與公司於解除合併日期在傳奇生物淨資產中所佔份額之間的差額。未來，公司將確認其於傳奇生物損益中的份額，並進行適當調整，例如根據解除合併日期的公允價值對可識別無形資產進行攤銷。

董事會預計，解除合併對集團截至2024年12月31日止年度的合併財務報表將產生重大影響。由於傳奇生物股票的市值與其在解除合併日期的資產和負債帳面價值之間存在較大差距，預計在解除合併時將確認大量收益。於公告日期，公司正在量化解除合併對集團的財務影響並計劃於公司2024年度報告中披露有關詳情。