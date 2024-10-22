調查：9月全球職位空缺按月減少5%　涉及3大原因

人才招聘顧問公司華德士(Robert Walters)的月度全球就業指數(Global Jobs Index)顯示，9月全球職位空缺數量較8月減少5%，導致數字下跌的原因包括下月舉行的美國總統大選、英國加稅的不確定性，以及地緣政治緊張局勢加劇。

調查顯示，9月白領職位空缺減少，其中新加坡、美國、英國、澳洲及德國的空缺跌幅最大，企業認為商業信心不足是關鍵因素。此外，一些通常在9月出現季節性職位空缺激增的歐洲國家，空缺增幅卻比過去幾年為小。

華德士解釋，9月全球專業職位減少，與通常預期每年此時招聘活動的激增有所不同，反映全球就業市場上的地緣政治緊張局勢、經濟前景，以及特定行業的問題。

該公司補充，在11月4日美國大選以及潛在的政策轉變之前，美國企業停止招聘人手。回看美國9月非農就業職位增加25.4萬個，遠勝市場預期，並創6個月以來最多。另一方面，英國工黨新政府將於10月底發表上台執政後首份財政預算案，因此企業暫緩招聘。英國財政大臣李韻晴(Rachel Reeves)警告，為了填補她所指的220億英鎊財政缺口，某些稅收將上調。據報她正在考慮加稅及削減400億英鎊的開支。

該項調查是基於來自500家企業的回應，涵蓋包括健康、地產及建築，以及能源及公用事業等專業領域。