惠譽：中國加速債務置換無法緩解地方政府結構財政風險

國際評級公司惠譽評級認為，中國深入推進債務置換將減輕地方政府融資平台（城投企業）的短期債務負擔，但尚無法緩解地方政府面臨的結構性財政風險。

國家財政部公布一項方案（該方案待履行法定程序），旨在一次性增加債務限額，並動用尚未使用的地方政府債券額度，以利用地方政府債券來置換城投債（即隱性債務），並清理政府拖欠企業的帳款。該增量方案作為近年來力度最大的支持化債舉措，延續於2015年首次啟動的類似的債務置換措施。惠譽認為，是次債務置換的規模可能顯著高於2023年和2024年初迄今分別安排用於債務置換的1.4萬億元人民幣（下同）和1.2萬億元的地方政府債券，且可能每年重覆，直到2028年。

惠譽認為，省級政府的債券額度或為按需分配，財政實力較弱地區可能獲得更多的債務置換額度，而發達地區會獲得更多額度以用於回報率更高的增量投資。此外，債務置換將優先考慮城投企業成本高、期限短且結構脆弱的債務，緩解再融資壓力並優化債務結構。若去槓桿幅度較大，則可能改善此等企業的獨立信用狀況，但這對其各自的評級並不必然構成正面影響。

惠譽又指，債務置換方案的一個局限性，在於其僅針對在2018年由財政部劃分為隱性債務的債務，以及政府拖欠企業的賬款。該方案不涉及超過該範圍的城投債務，或自我維持的債務，該些債務通常用於有一定經營性現金流的準政策性投資，且規模更大。該些債務構成與地方政府債務可持續性相關的長期結構性風險。

是故，惠譽相信，地方政府將繼續使利息支付成為財政支出的更大部分，進一步稀釋其可用於維持財政支出的財政資源。債務置換提速，疊加財政收入增長承壓，可能加劇惡化地方政府的財政失衡及槓桿率狀況。