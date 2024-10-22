滙控簡化組織架構為四大業務　加快推行策略

為配合更加簡化的架構，一個由12名成員組成的新設集團營運委員會，將會取代擁有18名成員的集團行政委員會，成為滙豐主要的行政決策機構。有關改革將自2025年1月1日起生效。

當中，香港繼續是集團首要的優先策略，新設的「香港業務」將包括滙豐和恒生銀行的「個人銀行」和「工商金融」業務，於集團營運委員會中受廖宜建和 Surendra Rosha 監督。

滙豐集團行政總裁艾橋智表示，有關變革將有助同事們更易於服務客戶，推動集團日後的成功。集團的優先策略維持不變，隨着着力推行，新架構將催生一個更精簡、更動態和更敏銳的組織。他表示對眼前的機遇感到振奮，並深信這個架構能幫助我們實現下一階段的增長。集團在英國和香港的本位市場，加上企業及機構理財，以及國際財富管理及卓越理財業務，正是滙豐核心優勢之所在。

艾橋智稱，「這些變革，讓我們能夠更加聚焦於擁有明顯競爭優勢和最大增長機遇的業務，從而強化領導地位和市場份額。變革亦展示我們如何能夠加快推行策略，釋放銀行的最大潛力，並確保優秀的同事盡展所能，為客戶提供業內最佳的產品和卓越服務。當客戶達致理想，也是我們成功之時。」

滙豐控股同日宣布，委任郭珮瑛(Pam Kaur)為集團財務總監及董事會執行董事，2025年1月1日起生效。