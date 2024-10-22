foodpanda十年完成1.5億張訂單　港人最愛美食係...

foodpanda香港2014年成立，過去十年間合共完成了超過1.5億張訂單，滿足市民不同的日常需求。展望未來，foodpanda香港期待繼續以優質的送遞服務回饋港人一直的支持。

集團今年第三季整體業務表現保持穩健，到會服務第三季業務按年上升兩倍多，企業服務業務按年上升一倍多，快商務第三季業務按年上升近一成。

foodpanda香港行政總裁賴偉昕表示，美食及生活百貨的外送服務已成為港人生活密不可分的一部分，相信香港市場仍然具有發展空間，並對市場長遠發展保持樂觀。集團會保持十年來的初心，繼續迎合港人多變的需要，與不同的商業夥伴共創雙贏，並繼續努力推動行業的可持續發展。

foodpanda香港分享香港人的 「十大之最」。其中，美食之最由「米線」獲得。從foodpanda服務香港的頭五年起，米線便已是香港訂單量最高的一項食品，米線相關的餐點訂單量亦長期高踞榜首。十年過去，米線仍然是訂單量的絕對冠軍，配合foodpanda的業務擴張，其訂單量更以幾何級數上升，其受歡迎程度不容忽視。

至於生活百貨之最為「日本雞蛋」，不少市民經常利用pandamart及foodpanda mall服務為雪櫃補貨，平台上最受歡迎的該款日本雞蛋訂單量比起排名第二的產品高近三倍，多年來售出的雞蛋數量，足以填滿24個籃球場。