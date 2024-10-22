廖嘉豪：人工智能半導體市場仍強

中港股市上周反覆，市場或對財政部及住建部記者會感失望。雖然財政部未有表明實際金額，但擬議的一攬子計劃側重風險處理，各種承諾的措施確實有力應對如地方財政壓力、根深柢固的房地產疲態等關鍵中期挑戰，前瞻指引堅實且方向正確。中港股市借記者會細節不及預期而回調，但支持性財政政策方向不變，參考中國政府在2022年新冠疫情重新開放後的180度政策轉變經驗，料中國政府今年推出的經濟刺激措施可能比市場預期更多。美國減息(花旗分析員預計2024年9月至2025年6月期間累計減息225個基點)將為中國寬鬆貨幣政策提供更大靈活性。加上10月樓市銷售明顯改善或反映市場信心正在恢復，而內地樓市好轉將帶動一系列消費品銷售回升。政策支持大方向未改，企業盈利增長預測亦較大機會因經濟回升而在臨近的業績期被上調，有利估值仍低的中港股市。

上周半導體股亦曾因一間荷蘭半導體裝置製造龍頭第三季業績差過預期而遭拋售，主要擔心人工智能前景不如預期般強。費城半導體指數由8月5日低位4,290點升近27%至10月15日最高5,441點，適度調整亦似合理，但因此而質疑人工智能在半導體行業的增長前景則可能過慮。

隨着人工智能相關資本開支增加，人工智能伺服器市場基本面(約佔半導體需求16%)仍強。傳統伺服器和通信終端市場需求正在改善。花旗分析員把數據中心半導體整體潛在市場規模(TAM)由4,000億美元提高到5,000億美元，其中包括高頻寬記憶體(HBM)在內的圖形處理器(GPU)/客製化特殊應用集成電路(ASIC)的整體潛在市場規模約3,800億美元。花旗分析員亦把2024年美國四大雲端數據中心的資本開支增長預算按年升幅由40%調高至50%，總額達1,666億美元，並預計2025年數據中心資本開支將按年再升40%至2,334億美元。數據中心資本開支繼續高增長支持相關半導體晶片需求。人工智能亦明顯主導半導體市場增長，上周台灣的一間晶圓代工商龍頭第三季業績亦明顯受惠人工智能需求，收入、毛利率及盈利皆好過預期，同時調高第四季及全年收入預測，佐證人工智能相關需求仍強。

半導體市場中的汽車、個人電腦及無線設備分項(共佔半導體需求52%)或仍受累疲弱需求，但無阻人工智能相關半導體強勢，花旗分析員最近亦將2024年的半導體銷售額按年升幅預測從14%調高至17%或6,166億美元。半導體行業第三季業績或乏驚喜，加上過去兩個多月累積不少升幅，費城半導體指數屆時或現沽壓。但人工智能增長前景未變，料費城半導體指數在步入今年底時因市場聚焦2025年增長前景而回升，投資者或可把握業績期調整時趁低吸納。

花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪