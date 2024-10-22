高力：甲廈租金首3季累跌6.3%　空置率升至16.9%

高力發布《2024年第三季度市場報告》指出，今年第三季甲級寫字樓市場繼續面臨挑戰，期內租金下跌約2.9%，為自2021年以來最顯著的季度跌幅，而本年初上月底，則累挫約6.3%，預期今年全年跌幅約8%。

上述報告揭示本港寫字樓、工業物業、零售商舖和整體房地產投資市場的主要趨勢和挑戰，反映香港商業房地產市場目前面臨的挑戰和機遇。其中，甲級商廈截至今年九月底，空置率微升至約16.9%，總空置面積近1,400萬方呎。

該公司香港企業客戶服務主管顏慧萍預測今年甲廈租金仍然下跌，而隨着2025會有約300萬方呎寫字樓新供應投入市場，相信目前的租戶市場趨勢將於明年持續。考慮到政府最新《施政報告》中提到，將透過簡化申請流程，加大力度吸引海內外重點企業在香港設立總部或分部業務，可能會刺激寫字樓需求，從而推動包括上環、灣仔和銅鑼灣等核心商業區的租賃活動。

至於，香港零售市場在第三季度顯示相當的韌力，一線零售商舖租金按季微升約1.2%。主因是零售商藉機在租金處於低位的時機，在銅鑼灣和中環等核心購物地區擴展其旗艦店，預期今年舖位租金將累漲約5%。

高力香港研究部主管李婉茵指出，隨着旅客人數持續復甦和非本地人才持續湧入，加上息口回落帶動下，預計到2025年將促進更健康的零售環境。政府計劃恢復深圳的「一簽多行」個人遊簽注、擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍、放寬東盟旅客的多次入境簽證條件，以及其他旅遊相關舉措等，有望迎來更多高消費的遊客，並惠及核心區域的零售和酒店行業。

另外，倉庫租賃需求疲弱，導致第三季度倉庫租金下跌約1.5%。顏慧萍稱，工業物業市場可能面臨進一步挑戰，預計今年該類物業租金將按年下跌約7%，主要由於需求減少和提前解約個案增加，導致供應量上升。不過，隨着利率即將下調，預期該有利因素將在未來兩至三年內逐漸浮現。

在2024年第三季度，本港房地產資本市場交易金額達1億元或以上(不包括住宅用地及豪宅)，投資額達到99億元，按季增長約13%。值得留意的是，季內蝕讓及銀主盤買賣佔大額交易總額的約48%，投資者在市場調整期間，吸納樓價累計降幅較大的資產。

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰料，隨着市場回暖，投資者在收購蝕讓及銀主盤方面的活動增加，第四季度大額交易也將有所上升，預期今年大額交易總成交金額將達到350億元。此外，政府將優化「新資本投資者入境計劃」，容許申請人投資5,000萬元以上的住宅物業，以及進一步放寬最高貸款價值比，將提升買家信心和流動性，特別有助促進豪宅的交易量。