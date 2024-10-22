國泰9月載客按年升17.8%　料今年聖誕假客運量勝去年

國泰航空9月份載客181.69萬人次，按年增加17.8%。月內收入乘客千米數按年上升18.4%。乘客運載率下跌2.3個百分點至81.4%，而可用座位千米數則按年增加21.7%。今年首9個月，載客人次較去年同期增加28.4%至1,655.37萬人次，可用座位千米上升34.2%，而收入乘客千米數則上升27.8%。

國泰航空於9月份運載13.3萬公噸貨物，按年增加10.9%。月內貨物收入噸千米數按年增加4.9%，運載率下跌2.4個百分點至58.7%，而可用貨物噸千米數則按年增加9.3%。今年首9個月，載貨量較去年同期增加9.9%至110.35萬公噸，可用貨物噸千米數增加8.9%，而貨物收入噸千米數則上升3.4%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，對今年聖誕假期的客運量保持樂觀，預期較去年同期更佳。集團未來數月將增加更多航班和航線，以滿足外遊需求的增長。

貨運方面，劉預期在傳統的旺季需求會飆升，尤其受惠於來自內地、東南亞和印度的電子商貿、高科技和電子產品，以及從西南太平洋和美洲地區運來的鮮貨。