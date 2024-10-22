周大福預警上半年少賺4成　經調整後淨溢利料降逾一成

由於毛利率受益於上半年所出售黃金產品的平均售價較高以及產品優化及定價策略，加上公司靈活執行各項措施增強業務韌性和競爭力，從而緩減上半年外部環境挑戰所帶來的影響，令經調整後淨溢利的跌幅縮少。

由於最近幾個月國際金價大幅波動，集團於9月底按黃金市價重估未償還的黃金借貸時產生非現金的未變現虧損，去年同期的黃金借貸市價重估則錄得收益，這是集團上半年淨溢利下降的主要原因。

周大福又指，公司利用黃金借貸(黃金淡倉)以對沖及減輕黃金價格波動對黃金存貨(黃金好倉)的影響。黃金好淡倉的作用會隨着出售黃金存貨時互相抵銷。然而，按照法定財務報告的規定，未償還的黃金借貸合約於財務報告期末須按市場價格進行重估，而黃金存貨並不會進行重估，這一差異造成會計上的暫時性未變現收益或虧損。因此，黃金借貸重估並不直接影響集團的現金流及上半年的實際表現。