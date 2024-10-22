中原工商舖：第3季工商舖買賣按季跌21%　交易額挫9%

本港第三季整體投資氛圍信心不足，工商舖市場於第二季輕微回暖後後勁不繼。中原(工商舖)資料顯示，第三季工商舖買賣價量齊跌，共錄得約696宗工商舖買賣成交，較上季跌約21%，按年亦挫約14%，為連續5個季度跌穿1,000宗水平。上季成交金額約137.59億元，按季跌約9%，按年則微升約4.8%。

不過，9月美國減息周期啟動，加上内地接連推出多項振市政策，以及《施政報告》多項措施包括將按揭鬆綁上限至七成，估計第四季買賣交投量會升至約820宗，成交金額亦料有約185億港元，但礙於市場積存貨量高企，相信平均呎價及租金，分別下跌約10%與5至10%。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，今年第三季共錄得約175宗商舖買賣成交，按季下跌約30%，與去年同期相比，亦下挫約15%，季內總成交金額錄得約32.9億元，對比第二季跌約21%，創下2021年以來最低，按年相差達約37%。至於，租賃市道則呈現價量下跌局面，第三季共錄得約829宗商舖租務個案，按季減少約16.5%，按年同期有約兩成跌幅，為自2022年第1季以來首度跌穿900宗水平。

黃又料，第四季舖位租務成交量微升至約900宗，大額租務仍屬主流，看好銅鑼灣及尖沙咀這兩個購物及旅遊熱點地區。核心區租金跌幅較低只約5%，相信會繼續以餐飲業最為活躍，而民生區租金將有機會再下調約一成。第四季商舖買賣宗數回升至約200宗水平，買賣價則料有機會進一步下調約10%，核心區包括中環、銅鑼灣及尖沙咀料會為市場焦點。

另外，今年第三季寫字樓市場進一步陷入低迷，買賣交投創下2021年以來按季新低。該行寫字樓部董事陳雁樓稱，上季僅約121宗商廈買賣成交，按季少約兩成，按年則跌約7%。而第三季總成交金額約66.91億元，按季升約72.6%，按年同期也漲約1.47倍。租務成交方面，第三季維持1,462宗，與上季接近。陳預計，第四季寫字樓租金下調約5%，總成交量則維持約1,500宗，與第三季相若。至於買賣價方面，會維持平穩，宗數維持約120宗水平，成交金額會回升約兩成至約80億元。

中原(工商舖)工商部董事劉重興則指，第三季錄得約400宗工廈買賣，按季跌約兩成，按年少約14%。成交金額方面，第三季錄約37.73億元成交，按季大跌約48.6%，按年亦挫約兩成。至於租賃方面，第三季共錄得約1,680宗工廈租務，按季微跌約6%，按年大增約31%，租賃成交金額亦同見上漲，錄得約5,349萬元，按季及按年分別上升約21%及約32%。劉料，第四季工廈租務宗數會上升至約1,700宗，租金下跌約5%；買賣價仍有約5至10%下調空間。交投量方面，本季會有500宗買賣水平，金額亦增至約60億元。