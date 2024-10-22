淘寶逐步接入微信支付　用戶重疊料升至8.37億

淘寶付費會員「88VIP」用戶人數在過去一年保持雙位數增長，其中，「00後」用戶數按年增長67%。截至今年6月，88VIP會員規模超4,200萬，成為內地最大規模電商付費會員體系。88VIP用戶黏性度高，是購買力強的核心消費群體，88VIP平均每月有25天會逛淘寶APP，年度消費金額是非會員的9倍，購買的品類是非會員的5倍。

淘天集團指，將加大力度投入其專屬權益及服務。88VIP會員可領取的大額消費券將加碼，平台整體投入金額較去年200億元人民幣進一步提升。

QuestMoble數據顯示，目前微信相對淘寶的獨佔用戶規模為2.45億，綜合電商用戶規模達1.9億，其中每月使用40次以上綜合電商APP的用戶達8,610萬，微信支付打通後，這部分用戶將可直接在淘寶購物，有望成為淘寶的用戶。淘寶微信互通後，按過去6年的複合增長率測算，明年淘寶月活用戶預期增長8,217萬，有望首破10億。