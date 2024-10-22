證監會獲覆檢會讚改革程序　惜部分時間過長削阻嚇作用

香港證監會程序覆檢委員會在2023至2024年度，全面覆檢了60宗個案。該委員會主席李金鴻在年度報告中，讚揚證監會程序改革和工作重整，在處理執法個案的方式有所改變，整體改善處理時間過長的問題。不過，部分優次較低的簡單個案需要長時間處理，情況並不理想，且削弱了證監會執法成果的阻嚇作用，提醒證監會須確保有效調配人手處理。

在一宗簡單、疑涉及內幕交易的執法案，由調查到受查人士在法庭被定罪，歷時3年。因法規執行部需時數月才取得專家意見，而取內部法律意見亦用了約一年，基於法律服務部優先為其他更重要的個案提供法律意見。

證監會回應指，法規執行部已在市場失當行為組轄下成立快速調查小組，研究如何加快處理複雜程度較低的市場失當行為和內幕交易個案，同時會繼續設法簡化各種程序。

另外，覆檢委員會注意到證監會善用科技改善工作程序的成效，特別是在網上綜合服務平台WINGS提供電子表格和資料提交服務，帶來多重效益，包括簡化中介人和虛擬資產交易平台的牌照申請和匯報程序。覆檢委員會認為，WINGS有助企業融資部履行日常監察職能和處理上市申請等工作，建議證監會考慮擴大WINGS的應用範圍至涵蓋企業融資部。證監會回應時表示會研究WINGS應用於企業融資部事務的可行性。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，提高營運效率是證監會的策略重點之一，對加強本會的機構韌力至關重要，證監會藉此方能推動香港市場穩健發展。因此，將會充分考慮這些寶貴建議，務求進一步發揮跨部門協同效應及簡化營運流程。