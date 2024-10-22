調查：數字銀行使用率及信任度增　逾97%人滿意保安措施

數字銀行(前稱虛擬銀行)在港推出4年，逐步獲得公眾的信任及認可。香港銀行公會數字銀行公眾教育專責小組最新調查顯示，無論是個人及中小企受訪者，對數字銀行的信任度均顯著提升，當中滿意保安措施的個人及中小企受訪者比例分別逾97%及99%，用戶對數字銀行的認識顯著加強。

調查指，逾8成個人以及9成2中小企受訪者認為對數字銀行有一定認識，同時亦不再局限於使用存款等基本服務。專責小組認為，數字銀行同業攜手提升大眾對香港數字銀行的金融科技以及服務水平的認知，這有助加強公眾信心。

小組認為，無論是個人及中小企受訪者均高度滿意數字銀行的保安及防欺詐措施。約9成7的個人受訪者認為，數字銀行採取的保安措施，提供足夠有效的保障，中小企的比率更超越9成9 。9成以上的個人及中小企受訪者均滿意數字銀行保護個人資料以及防止詐騙的保安措施。

銀行公會數字銀行公眾教育專責小組發言人表示，數字銀行業界在提供新的客戶體驗、促進普及金融，以及推動金融科技與創新等方面。調查結果顯示，在監管機構以及業界的共同努力下，公眾對數字銀行的整體信心顯著提升，為業界打了一支強心針。又指近日虛擬銀行易名為數字銀行的舉措，將進一步加強公眾對數字銀行的正面觀感，為行業未來發展帶來穩固的基礎。

專責小組委託香港浸會大學傳理學院於今年7月31日至8月8日期間以網上問卷形式進行調查，訪問約1,000位個人受訪者及約200間中小企，以了解公眾對數字銀行的認知與印象，以及其使用習慣。