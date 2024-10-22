庫克再度現身北京　推動Apple Intelligence落地中國？

內媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克(Tim Cook)周二(22日)現身北京一家有機農場，與中國大學生見面交流。庫克當日發文指，此行是為了了解大家如何利用iPhone及iPad幫助農民推廣農業實踐。

庫克在社交媒體以中英雙語發文表示，「我們致力於賦能社區、創造機會」，非常高興能夠與來自中國農業大學及浙江大學的同學們見面，了解他們如何利用iPhone及iPad幫助農民推廣更高效、可持續的農業實踐。

報道提及，庫克稱自己小時候在美國阿拉巴馬州的農場長大，看到這些農作物很親切。有機農場的工作人員給他觀看科學種植的蔬菜水果，營運總監Jeff Williams看了後開玩笑指：「看餓了」。

據指，iPhone及iPad等設備在數據收集、作物監測以及智能農業管理中的作用日益重要。以iPad為例，其高解像度顯示屏及高處理性，讓它能輕鬆處理複雜的數據分析，協助農民實時監控作物生長狀態及環境條件，從而提升農業生產效率。

庫克10月「中國行」已經成為他近年來一項慣例。庫克去年10月16日晚上在社交媒體宣布到訪成都，並附上一張由iPhone 15 Pro Max拍攝的成都安順廊橋照片。他當時更到訪蘋果公司成都太古里零售店，與《王者榮耀》玩家互動。蘋果公司去年10月17日宣布，向中國鄉村發展基金會捐款2,500萬元人民幣，用於幫助農民、鄉村學生及教師。

對於庫克此次造訪北京目的，不少網民猜測，庫克是為iPhone國行版Apple Intelligence而來。此前在2024蘋果秋季新品發布會上，公司宣布Apple Intelligence中文版將於2025年推出。