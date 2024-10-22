信置等啟徳地批建1幢30層高住宅　涉逾48萬呎

屋宇署8月共批出14份建築圖則，當中佔8項為住宅及商住發展，其中，以啟德2A區3號地盤項目規模最大。該項目批建1幢30層高商住物業，大廈設於5層平台及3層地庫之上，涉及住宅及非住用樓面面積約417,501方呎與70,802方呎，總樓面約488,303方呎。

西營盤皇后大道西78至80號及荷李活道265至267號高陞大樓，批重建1幢24層商住物業，涉及總樓面面積約20,377方呎，當中住宅樓面面積佔約17,654方呎。該物業由私人發展商於2021年透過強制拍賣以底價2.59億元投得。此外，荃灣西汀九青山公路293號批建1幢兩層高洋房，提供樓面面積約9,798方呎。