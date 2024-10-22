信置等啟徳地批建1幢30層高住宅 涉逾48萬呎
2024年10月22日 19:23
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屋宇署8月共批出14份建築圖則，當中佔8項為住宅及商住發展，其中，以啟德2A區3號地盤項目規模最大。該項目批建1幢30層高商住物業，大廈設於5層平台及3層地庫之上，涉及住宅及非住用樓面面積約417,501方呎與70,802方呎，總樓面約488,303方呎。
資料顯示，該項目連同2號地盤於去年由信和置業(00083)夥拍中國海外發展(00688)及鷹君(00041)等財團以53.5億元透過政府招標投得；據賣地章程規定，項目須提供長者鄰舍中心、嚴重弱智人士宿舍、男童院等政府設施，相關樓面不納入總樓面內。
另外，不少項目屬舊樓重建。大角咀道173至199號舊樓項目，亦准在3層平台上建1幢24層高商住大廈，涉及總樓面面積共約141,664方呎。該項目由恒基地產(00012)於去年以6.97億元透過強制拍賣投得統一業權。
西營盤皇后大道西78至80號及荷李活道265至267號高陞大樓，批重建1幢24層商住物業，涉及總樓面面積約20,377方呎，當中住宅樓面面積佔約17,654方呎。該物業由私人發展商於2021年透過強制拍賣以底價2.59億元投得。此外，荃灣西汀九青山公路293號批建1幢兩層高洋房，提供樓面面積約9,798方呎。
期間亦批出商用物業圖則，包括元朗攸田東路地皮，屬元朗市地段533號，鄰近YOHO MIDTOWN，獲批建1幢37層高酒店，提供樓面面積約117,718方呎。據了解，地皮由新鴻基地產(00016)或有關公司持有。