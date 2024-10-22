中原：第3季僅錄6801宗二手私樓買賣登記　按季挫31%

中原表示，回顧第3季，二手樓市交投淡靜，只錄得6,801宗二手私人住宅買賣登記，總成交金額478.2億元，較第2季9,920宗及754.6億元下跌約31%及約36%，期內二手交投量最活躍的「樓市片區」為北角，共錄169宗二手私宅買賣登記，其次為土瓜灣及深水埗，分別錄167宗及159宗。

該行指，北角已連續兩季成交量高踞全港第一位，主要是由舊樓成交帶動，部分單位呎價不足1萬元，除用家外，由於該區收租回報理想，亦吸引投資者尋寶。該區上季錄得169宗二手買賣之中，有141宗屬樓齡35年以上物業，當中36宗樓齡更超過50年，舊樓佔區內成交逾8成。

而《施政報告》推出多項刺激樓市措施，包括放寬按揭及優化新投資者入境計劃，各界普遍看好第4季樓市。但根據該行及政府統計處數據顯示，近年豪宅區人口流失率較為顯著，被視為全球最貴地段之一的山頂，人口亦由2016年多達5,837人，減少至4,044人，跌幅30.7%。

相反，九肚山、錦田及康城近年有不少新盤落成，帶動居住人口急升。九肚山人口更激增近九成，由2016年3,908人，增至2021年7,232人；錦田人口亦增至21,446人，比2016年12,072人多近八成。至於康城，總人口已突破4萬人至46,755人，增幅53%。啟德新區人口增幅亦近4成。

對於豪宅人口減少，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，面對移民潮、內房爆雷及人口老化問題，向來屬頂尖富豪聚居的傳統豪宅區，人口流動情況亦出現變化。過去兩、三年，市場不乏內地富豪劈價賣樓個案，或淪為銀主盤出售。不過，有關數字只反映2021年情況，隨着政府大力搶人才，帶動住屋需求，經濟逐步復甦，相信政府下次公布人口數據時，豪宅人口會回升。