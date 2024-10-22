柏景灣兩房累劈19%沽　做價890萬元

二手樓價回落，業主劈價才有承接。奧運站柏景灣兩房單位，去年放盤累積減價約19%後，終以890萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原葉偉明表示，薄扶林置富花園2座高層H室，實用面積約703方呎，三房間隔，可望海景，市場已放盤一段時間，近日下調叫價至868萬元，最終以740萬元沽出，呎價約10,526元，新買家為用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角和富道莊士維港軒中高層C室，實用面積約350方呎，兩房間隔，望維港海景，叫價780萬元，最終減價162萬元，以618萬元成交，呎價約17,657元，減價約20%，原業主持貨僅約兩年帳面蝕282萬元，跌價約31%，料為項目近年最大跌幅。

●香港置業布家良指，鰂魚涌康怡花園G座低層7室，實用面積約529方呎，兩房間隔，叫價約680萬元放盤後獲外區客接洽，雙方議價後以約618萬元易手，呎價約11,682元，原業主於2018年1月以約845萬元購入，帳面虧損約227萬元。

●中原袁廣達表示，鰂魚涌太明樓高層H室，實用面積約380方呎，兩房間隔，叫價350萬元，最新以313.8萬元沽出，累減36.2萬元或約1成，呎價約8,258元，新買家為用家。

●世紀21Q動力招潔冰稱，小西灣藍灣半島6座低層B室，套三房連工人套房設計，望全海景，實用面積約811方呎，成交價1,100萬元，呎價約13,564元，新買家為區內客，原業主於2023年以1,380萬元放盤，三度減價至上月的1,190萬元，累積減價280萬元。

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九龍區

●中原曾文慧表示，奧運站柏景灣6座高層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，去年5月最初以1,100萬元放售，去年底調整至950萬元仍乏人問津，直至減息周期來臨即獲洽購，最終累減約19%，以890萬元成交，呎價約19,099元。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣昇悅居8座中高層D室，實用面積約492方呎，兩房間隔，最初開價750萬元，現減至722萬元易手，呎價約14,675元，原業主於2016年12月以698萬元購入，持貨近8年帳面獲利24萬元。

●利嘉閣潘立信稱，紅磡半島豪庭1座高層B室，實用面積約952方呎，套三房連工人套房間隔，新買家為區內客，原業主原先叫價1,880萬元，議價後以1,660萬元成交，呎價約17,437元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，茶果嶺麗港城6座高層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，新買家為外區家庭客，單位原先叫價595萬元，終以564萬元易手，呎價約10,909元。

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新界區

●中原陳偉業指，東涌東堤灣畔7座高層E室，實用面積約527方呎，兩房間隔，享山景，叫價610萬元，獲同區上車客垂青，議價後獲減15萬元，以595萬元承接，呎價約11,290元。

●中原曹嘉華表示，東涌過去6日連錄約19宗二手買賣，包括影岸·紅A座高層H室，實用面積約569方呎，兩房間隔，享山景，首置用家承接，叫價730萬元，減價40萬元，以690萬元成交，呎價約12,127元。

●中原伍潔玲表示，荃灣10月暫錄得約100宗二手買賣，較上月全月已超約12%，全．城滙5座高層D室，實用面積約527方呎，兩房間隔，去年底叫價920萬元，近月下調至885萬元，有實客還價再減至850萬元沽出，呎價約16,129元，約3年轉手帳面蝕149萬元。

●利嘉閣鍾景安指，荃灣廣場1座中層C室，實用面積約552方呎，三房間隔，新買家為換樓客，原先叫價800萬元放售，議價後以759萬元成交，呎價約13,750元。

●祥益黃文樂稱，屯門公屋田景邨田敦樓中層22室，實用面積約443方呎，新買家為綠表客，原本亦居於同區，毋須重新適應環境，遂便決定於未補價第二市場以195萬元購入自住，呎價約4,402元。

●中原伍耀祖表示，天水圍天盛苑O座高層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價530萬元，放盤10日獲用家承接，減價25萬元，以505萬元成交，呎價約7,769元。

●祥益林家倫表示，天水圍嘉湖山莊景湖居14座中層B室，實用面積約630方呎，套三房間隔，區內客有感樓市氣氛對比之前活躍，原業主有10萬元的議價空間，以488萬元即睇即買，呎價約7,746元。

●利嘉閣林英傑稱，天水圍Wetland Seasons Park第2期5座低層A8室，實用面積約465方呎，兩房連儲物房間隔，新買家為區內租客，原業主叫價598萬元放售，經洽商後以505萬元成交，呎價約10,860元，原業主於2022年以約590萬元買入，帳面蝕85萬元。

●中原王勤學指，元朗10月累錄約70宗二手買賣，已超上月全月的64宗，新元朗中心新錄3座中層E室，實用面積約639方呎，套三房間隔，叫價725萬元，減價39萬元，獲用家以686萬元承接，呎價約10,736元，較2017年低位672萬元僅高約14萬元或約2%。

●中原溫旭銘稱，元朗世宙2座中層C室，實用面積約429方呎，兩房間隔，叫價550萬元，議價後以545萬元易手，呎價約12,704元，買家為同區租客，租樓多年，趁目前樓價仍處於低位自置物業，原業主於2019年1月以600萬元買入，約5年多帳面蝕55萬元或約9.2%。

●中原黃達雄表示，大埔富善花園2座高層F室，實用面積約432方呎，兩房間隔，叫價約420萬元，日前議價後以410萬元沽出，呎價約9,491元，新買家為上車客。

●中原徐家倫稱，大埔白石角海日灣低座17座中層A室，實用面積約737方呎，套兩房及儲物房間隔，叫價約938萬元，議價後以883萬元沽，呎價約11,981元，新買家為同區用家，原業主則於2014年以約766萬元購入，約10年帳面獲利117萬元，或升值約15.3%。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田第一城31座低層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望園景，放盤約半年，叫價410萬元，以403萬元成交，呎價約12,324元，原業主於2007年8月以132萬元購入上址。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山迎海‧星灣御25座低層B室，實用面積約564方呎，兩房間隔，享海景，放盤約半年，叫價990萬元，減110萬元，以880萬元獲買家承接，減幅約11.1%，呎價約15,603元。

●中原伍錦基指，馬鞍山嵐岸10月錄約3宗買賣，包括7座中層F室，實用面積約701方呎，套三房間隔，叫價約880萬元，議價後以830萬元易手，呎價約11,840元，新買家為用家。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山10月暫錄約85宗買賣，按月升約6成多，其中海栢花園4座中層F室，實用面積約567方呎，套三房間隔，議價後以793萬元易手，呎價約13,986元，原業主於2019年以950萬元購入，持貨約5年帳面蝕讓約157萬元，期內貶值16.5%。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山銀湖‧天峰3座低層F室，實用面積約556方呎，兩房間隔，望園景，放盤約1年，叫價735萬元，減10萬元，減幅1.3%，以725萬元成交，呎價約13,040元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢南邊圍村單號村屋全幢，套三房間隔，連天台，村屋連入契地，叫價1,780萬元，減價100萬元，減幅約5.6%，最終以1,680萬元獲買家承接，原業主於2016年12月以1,220萬元購入，持貨約8年帳面獲利460萬元。

●中原張鎮邦稱，將軍澳MONTEREY的2B座高層B室，實用面積約581方呎，兩房間隔，另設儲物房，可望海景，最新以960萬元易手，呎價約16,523元，新買家為同區換樓客，原業主於2017年3月以921萬元購入，約7年帳面蝕讓39萬元。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳君傲灣1座低層F室，實用面積約438方呎，兩房間隔，可望海景，原先叫價650萬元，放盤約1個月，近期獲區內租客洽詢，議價後以635萬元承接單位自住，呎價約14,498元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳公屋翠林邨雅林樓高層1室，實用面積約381方呎，享山景戶，獲區外綠表客於未補價第二市場以120萬元承接，較同區車位售價更低，原業主於6月叫價148萬元元，累減約18%，呎價約3,150元。

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