思捷環球與前德國附屬公司簽和解協議

公司將從fasbra SE(「投資者」，即Deichmann SE(為集團於歐洲鞋履業務的現有授權許可方之一)的全資附屬公司)收取投資者於10個財政年度期間Esprit時裝業務於歐洲產生的收入淨額(不包括於歐洲鞋履業務產生的任何收入)的25%。

投資者亦將直接向前德國附屬公司支付現金，以償還彼等債權人的索償。此外，前德國附屬公司名下所註冊的若干與歐洲業務無關的域名將轉讓予公司。作為交換，於歐洲經營Esprit時裝業務所需的所有知識產權連同所有附帶權利及義務、若干域名及若干社交媒體賬戶及有關美國鞋履的特許權將轉讓予投資者。目前，公司從美國市場鞋履相關特許業務所產生的授權許可使用費微不足道。

誠如早前披露，前德國附屬公司已於2024年5月15日向德國杜塞爾多夫的主管破產法院提交自我管理程序申請，且公司無法控制前德國附屬公司的自我管理程序。

上述和解安排完成後，公司仍保留全球其他地區的所有商標，並將繼續利用該等剩餘的商標在尚未開發的地區及產品類別中發展及擴大授權許可業務。