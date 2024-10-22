大銀碼豪宅新盤受捧　啟德盤今招標售出12伙

新盤市場氣氛高漲，大額豪宅單位表現尤為活躍，啟德新盤招標成交湧現，其中位於啟德城中心的樓盤，周二(22日)再招標售出12伙，售價最高7,952.3萬港元。另一個跑道區項目，亦於兩日(21、22日)錄得18伙招標成交，當中包括兩組大手個案。

啟德天璽‧天12伙招標售出 周六盡推121伙價單單位

最新招標售出單位售價2,357.1萬至7,952.3萬港元。新地代理總經理胡致遠稱，最高價為第3座（Peak Tower)41樓A室，實用面積1,993方呎，成交呎價39,901元。

他指出，該座（Peak Tower)暫招標售出37伙，每伙樓價均超過5,000萬元。而項目累積售出65伙招標單位，平均售價超過4,000萬元，平均呎價逾3萬元。

項目將於周六次輪賣樓，不設分時段銷售安排，所有買家可選購一至兩個單位。發售單位當中，有23伙為第1至3號價單單位，部分最新售價調升約2%至10%。

整批121伙價單單位折實價607.66萬至1,922.37萬元，呎價約20,323至28,607元，平均呎價約23,833元。

啟德天瀧招標售出18伙 套現逾7.1億元

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝先生表示，售出單位包括6伙四房及12伙三房戶，實用面積1,085至1,382方呎，成交價3,453.52萬至5,164.6萬元，呎價約31,730至37,426元。

其中有大手買家分別以約6,950萬及約8,044萬元，各購入兩個單位。而今日招標售出單位，佔約8成買家具有內地背景。項目自推售以來累售79伙，套現約33億元。

此外，項目與意大利豪華遊艇品牌合作推出優惠，Azimut Yachts香港董事總經理胡禮賢表示，即日起至 2025年12月31日期間，購買天瀧實用面積1,000方呎以上一手單位的買家，購買該公司任何全新遊艇可享50萬元特別折扣。

另外，即日起至2025年4月30日，該盤首5名指定單位買家，可享用一次黃昏遊艇海上之旅，旅程上限20人，每名合資格買家可獲4個名額。

DOUBLE COAST I獲2千名準買家查詢 最快明推首張價單

項目昨日(21日)首度向傳媒開放示範單位，及隨即開放予地產代理參觀，更於內地舉行路演，向內地地產代理及「KOL」推介項目特色。

Blue Coast II周六88伙價單形式開售 傳超購55倍

市場消息指，項目暫收逾5,000張入票，以次輪價單發售伙數計，超額逾55倍。

集團營業部首席經理郭子威稱，當日以價單形式發售單位，涵蓋22伙三房及66伙兩房，包括7伙平台花園戶，市值約11.8億元。

整批單位折實售價由910.5萬至1,699.8萬元，呎價約19,373至23,317元，平均呎價約21,570元，部分單位加價約2%。當中售價最低為3座6樓C室，實用面積464方呎兩房戶，折實呎價約19,623元。截止認購登記時間為周五(25日)下午5時。

長實營業部助理首席經理楊桂玲指出，以招標形式發售的24個單位，如以相鄰的A及B 室一對認購，會獲優先考慮。

截止昨日(21日)，項目累售196個單位，套現約26億元，連同Blue Coast I計，兩期共合套現約134億元。

ONE STANLEY天際平層大宅逾6751萬成交

●豪宅新盤續錄大額買賣，建灝地產發展的港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，錄得首宗天際平層大宅成交。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目3座3樓A室，為項目兩伙天際平層大宅之一，實用面積1,919方呎，天台面積1,644方呎，可享海景，以逾6,751萬港元獲承接，呎價逾35,183元。

買家為專才客，採用120天即供付款辦購入單位。項目至今累售13伙，總成交金額逾11億元。

維港1號三房戶以1979萬沽出 呎價逾2.55萬

海璇II第2B-3期四房戶售6008萬

維港滙系列再錄2宗成交 涉額2600萬元

售出單位包括維港滙I第3A座28樓C室，實用面積約493方呎，以1,400萬元售出，呎價約28,398元。另一伙為維港滙III第1B座16樓A室，實用面積524方呎，售價為1,200萬元，呎價約22,901元。

該系列今年售出226伙，連車位套現逾46億元。項目至今累積沽出1,275伙，連車位套現逾222億元。