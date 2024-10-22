多伙銀主盤拍售出　九龍連平台戶做價低估價逾2成

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，周二(22日)共有80人出席，並賣出4項物業，當中3項為銀主盤。其中，九龍界限街曉珀連平台戶，單位及平台實用面積分別約436方呎與391方呎，開價700萬元，最後以710萬元拍出，較開價高10萬元，呎價約16,284元。單位銀行估價達約907萬元，最新成交價低197萬元，差幅約21.7%。

另一個為奧運站凱帆軒3座低層E室，實用面積約456方呎，開價488萬元，獲5至6組客競投，出價共逾10多口，物業終以580萬元沽，搶高92萬元或約18.9%拍出。單位銀行估價約593萬元，現低約13萬元。

同場亦拍出黃竹坑金來工業大廈2座中層R2工場銀主盤，實用面積約190方呎，以111萬元售出，較開價高10萬元，成交呎價約5,842元。

此外，場內拍出一個業主盤，為粉嶺逸峯1座低層戶，實用面積約468方呎，為疑似事故戶，以開拍價250萬元沽出，呎價僅約5,342元，較銀行估值約516萬元，低出約266萬元，差幅高逾五成。原業主於2013年以約394萬元一手買入。