【東方日報產評】世界分裂不歸路　東西惡鬥日難度

世界兩大經濟體博弈，沿用的全球化發展模式面臨瓦解，分裂主義令經濟規模及協同效益收縮，全球得為此付出代價。取而代之，是分別以中、美為首的東西陣營，為爭取傳統經濟過渡至新經濟模式的話語權而惡鬥，企業與民生的日子難過，更要提防地緣政治「擦槍走火」，只有設法順應區域化發展趨勢，過去極為成功的國際金融企業，如今也着手調整發展戰略，適應新常態。

美國為首的西方陣營，視中國為頭號敵人，促使美國與盟國不惜付出高昂的經濟代價，都要齊齊槍頭向外，劍指中國幾大戰略產業展開反壟斷調查，加徵大額關稅。同一時間，中國繼續深耕東盟及中東市場，中俄為首的金磚國體系日益強大，探討非美元支付結算的進展備受全球關注，聲勢亦愈來愈大。至此，全球朝東西分裂成為兩大陣營的趨勢逐漸明確。

過去在全球化下，國際企業藉全球化布局，充分利用各地優勢，將資源配置效益最大化，賺盡全球紅利。不過，隨着世界經濟分裂，國際貿易大興保護主義，不利跨區併購，限制了規模效益，為了應付不同法規、技術標準等門檻，經營成本大增，一旦誤中地緣政治風險紅線，分分鐘面臨巨額罰款，得不償失，可見昔日成功之路未來不再管用。

世界貿易組織(WTO)最近調降對明年貨物貿易量增長率的預測，從3.3%下調至3%，原因正是地區衝突、地緣政治緊張及政策不確定性的影響，更指明年預測遭遇穩固的下行風險，尤其中東衝突升級可能進一步擾亂海運，並推升能源價格。世界貿易規模收縮，「地雷」處處，好景不常，生意愈來愈難做！

不過，值得留意，未來新經濟的重點在亞洲市場，皆因在技術創新和市場應用等多方面具備優勢。事實上，疫後亞洲多地經濟保持高於全球經濟平均增長，WTO亦預期，今、明兩年的亞洲貨物貿易量將分別增長3.4%，較今、明兩年全球貨物貿易量的預測增幅為高，顯見雖然近世紀西方雄霸全球經濟，但亞洲崛起有望透過新經濟突圍改變世界經濟利益版圖，此之為東升西降論。

姑勿論誰升誰降，東西兩大陣營競爭將白熱化，惡鬥下正是殘忍的淘汰賽。企業求存，得改變策略，迎合區域化的發展模式。見到有國際金融機構調整戰略，將地域管治簡化為「東部地區」和「西部地區」，前者被視為增長核心，後者主力發展固有的企業銀行業務，雙軌並行，在不同賽道各自發揮、共同競賽，相信會獲其他國際同業效法。

窮則變，變則通，這是商業世界的求存定律，適者生存。投資者也得認識世界變化，改變思維模式。過去發揮得淋漓盡致的西方發展模式，在亞洲，尤其中國，未必再管用；中東地區在新經濟改變能源產業發展下，得善用財富拓展多元產業發展，也必將為全球帶來龐大新機遇。放下歷史包袱，擁抱創新，共同重塑新全球化，方為出路。