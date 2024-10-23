陳樂怡：華家電股龍頭前景看俏

國家統計局資料顯示，9月份限額以上單位家用電器和音像器材類零售額按年增長20.5%，增速較8月的3.4%明顯加快，更大幅跑贏9月社會消費品零售總額整體增速的3.2%。由於得益於以舊換新補貼政策加碼，加上雙十一消費節促銷活動，家電行業第四季銷售增長可期。

內地推進穩經濟、穩內房的政策，有利提振地產後周期產業鏈的板塊估值。外需方面，以美元計，首9個月家電出口額及出口量分別升13.5%及21.8%，增速較首8個月放緩1.2個百分點及1.8個百分點，但增速仍然偏快。

家電股當中，美的集團按照2023年銷量及收入計算，公司是全球最大的家電企業，按銷量計市場份額為7.9%。業務遍及200多個國家及地區，大部分收入來自智能家居業務的家電銷售，海外收入佔比超過40%，並期望未來將佔比提升至50%。而公司在全球擁有43個製造基地，海外有22個基地，佔比超過一半，位於印尼的基地將在明年首季投產，海外布局全面有助應對潛在的貿易關稅風險。

公司上半年業績優於預期，營業收入為2,172.74億元人民幣，按年增長10.3%。經調整利潤為201.81億元人民幣，按年增長14.3%，主要得益於海外自家品牌建設加快，業務結構提升，帶動毛利率改善。上半年面向商業客戶的業務(B端)當中，新能源及工業技術業務收入按年增長26%，表現突出。至於面向消費者(C端)業務，外銷景氣度較高，下半年內需獲以舊換新政策支持，銷售增長有望加快。公司持續推動「COLMO+東芝雙高端品牌戰略，上半年雙高端品牌整體零售額按年增長超過20%。

由於看好公司產品及品牌升級，加快海外自家品牌建設進展及本地化生產，有助改善盈利能力。而公司陸續獲納入主要指數，料可吸引資金流入。估值上，現價對應2025財年預測市盈率11.8倍，略低於港股同業，建議收集，上望阻力位90元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)