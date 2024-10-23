凱基：美國大選結果難測　股市前景未明

美國民主黨候選人賀錦麗取代拜登參選後，受到市場支持，在第一次辯論會後，聲勢來到最高，市場預期勝選機率高於特朗普。及後雖然賀錦麗陣營一改不接受訪問態度，積極回擊，但在關鍵移民、以阿戰爭等議題，不願提出明確解答。近期賀錦麗受新聞節目專訪，預告與實際播出作答有明顯差異，民眾或對主流媒體護航反感，民意調查在近期出現翻轉，更有賭博網站數據顯示，最近一周特朗普勝率擴大至領先5%。

不過，有民調網站的數據顯示，賀錦麗勝率仍然領先，兩位候選人未分出勝負。若賀錦麗獲勝，現時的政策或將延續，而若特朗普重新入主白宮，市場焦點會落在共和黨議會選情，如果共和黨以壓倒式票數獲勝，有利特朗普推動降低企業稅法案，對股市正面；而若議會分裂，在受到杯葛的情況下，特朗普可能專注在行政命令即可執行的關稅政策，投資者或需注意海外風險較高的企業，例如是必需及非必需消費品等行業。

美國日前公布9月份零售銷售額按月增長0.4%，高於8月的0.1%，也超出市場預期的0.3%，加上早前的勞動及通脹數據顯示，經濟軟着陸甚至不着陸機率大增，美國3大指數上周皆錄得升幅。不過，費成半導體指數波動劇烈，上一周初段指數受到荷蘭光刻機公司ASML下調銷售預測等拖累，股價大跌影響相關股份，及後台積電提到先進製程需求超出預期，但仍未能支持指數收復失地。

中港沽壓大 表現較落後

歐洲央行一如市場預期減息0.25厘，12月仍有可能繼續減息，歐洲市場氣氛比較樂觀，英國、德國、法國股市皆錄得升幅。中港方面，本月初受政策消息激勵後，內地政府尚未進一步宣布大型刺激措施，獲利盤增加沽壓上升，環球股市之中，中港的表現較落後。

凱基亞洲投資策略部