Starbucks同店銷售連挫3季　中國市場暴跌　暫緩發布2025年指引

連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)公布第四財季初步業績，並暫緩發布2025財年指引。該公司第四財季同店銷售跌7%，連續第三季下滑，並為自新冠疫情以來最大跌幅，受累北美門店客流量下跌10%。儘管如此，星巴克卻提高季度股息，在試圖扭轉業務的同時為投資者提供一些確定性。業績發布後，該公司股價在市後延長交易時段下跌超過4%。

星巴克官網發布一則影片，行政總裁Brian Niccol在其中表示，公司需要從根本上改變最近戰略，以恢復增長。他表示，星巴克將簡化過於複雜的菜單，並研究價格，並確保所有飲品都直接交予顧客。近年來，這3個目標都是顧客及咖啡師抱怨最多。他又指，公司將改進營銷方式，包括凸顯手工製作產品、解決關店的人手配置等。「我們相信問題是可以解決，公司擁有強大的優勢。」

回看季度業績，淨銷售額跌3%至90.74億美元，分析師預期為93.8億美元；經調整每股盈利0.8美元，分析師預計為1.03美元。該公司將銷售欠佳歸咎於北美需求疲軟。至於其第二大市場中國，同店銷售額更暴跌14%，該公司將跌勢歸因於當地競爭，稱競爭正改變消費者行為並改變公司的市場策略。

星巴克表示，暫緩發布2025財年指引，是為了讓Niccol有機會評估公司營運，進而鞏固公司扭轉目前局面的計劃。尼可9月9日上任以來，重新調整領導層職位，並公布刺激增長的計劃大綱，包括提高咖啡店的吸引力，以及提升早晨的服務等。此外，儘管季度業績慘淡，該公司仍將股息從每股57美仙，增加至61美仙。