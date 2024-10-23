華爾街大佬瓊斯：美須嚴肅對待開支問題　否則恐快破產

因成功預言1987年10月股災而一戰成名的華爾街傳奇交易員瓊斯(Paul Tudor Jones)對美國政府目前的財政赤字，以及兩位總統候選人承諾增加開支作出警示，並指債券市場可能會迫使政府在大選後出手解決赤字問題。

瓊斯周二(22日)向外媒表示，「除非我們認真處理開支問題，否則我們很快就會破產。」現為Tudor Investment創辦人兼投資總監的他指，擔心政府開支可能會導致債市出現大幅拋售，令利率飆升。他分享自己持有黃金、比特幣、商品和科技股，而不持有美債或公司債這類的固定收益資產。

瓊斯指，「問題是在這次選舉之後，美國及美國債市是否會出現明斯基時刻(Minsky moment)？」明斯基時刻是指在信貸周期或商業周期中，資產價格開始大幅下挫的時份。在長期的經濟繁榮中，資產價格上漲導致投機性貸款增加，當債務累積到一定程度，現金流不再足以償還債務，投機者只好大規模拋售資產自救，加上流動性緊張，最終導致資產價值崩潰。他續稱，「我們會否出現明斯基時刻，讓人們突然意識到，他們所談論的在財政上是不可能，在財務上也是不可能？」

他在訪問中指出，仍然擔心通脹，特別是如果特朗普勝出的話。瓊斯認為，政府有多種方式可以更好地調整開支，不過這可能需要重大改變，例如允許特朗普第一個任期的減稅措施到期，或大幅削減聯邦勞動力。