瑞銀調查：29%內地人有意在港置業　首選五個地區

UBS Evidence Lab發布新一期中國住房調查顯示，29%的內地消費受訪者表示在印花稅取消後有意在港置業，較半年前高出4個百分點，顯示出香港置業需求加快。

調查顯示，約18%的受訪者計劃未來兩年內購房，較半年前高5個百分點，並表示香港仍然是境外置業的首選目的地。一線城市受訪者這一比例上升至24%，對比半年前高2個百分點，二/三線城市受訪者置業意願半年分別上升至17%和12%，分別較半年前調查高8 個百分點及4個百分點。在各年齡組中，31至64歲的受訪者置業意願最大，約為15%至18%。

內地置業者首選的五個地區分別是灣仔、九龍城、沙田、中西區和油尖旺。在預算方面，多數內地置業者目標是800萬港元以下的物業。

瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉表示，內地置業者意願加快對香港住宅市場有利，尤其是新房銷售，2024年上半年新房銷售佔交易額的50%以上。此外，移居香港的意向也支撐了瑞銀對香港未來人口增長的樂觀預期，預計將帶動住宅租金的結構性上升趨勢，2024至2030年年均複合增長率5%。隨着按揭利率進一步下降，瑞銀預計2025年香港住宅價格將有望回升0到5%。