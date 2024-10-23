ASML CEO：美國將續向盟友施壓　對中國實施更多限制

外媒報道， 掌握全球最先進晶片生產設備的荷蘭光刻機公司ASML行政總裁Christophe Fouquet預期，美國進一步限制半導體技術銷售至中國的壓力將會增加。

Fouquet在周二於倫敦舉行的一個科技高峰會上接受訪問時表示，「如果你看看地緣政治格局，我認為很明顯的是，美國將繼續向其盟友施壓，要求更多限制。」他指，「問題是甚麼對荷蘭是對的？對歐洲來說，甚麼才是對的？」

Fouquet指，ASML與中國的大部分業務都集中在成熟技術上，與國家安全問題的關聯性較低。他指，「現在中國的許多焦點都集中在主流半導體上，這與人工智能(AI)非常不同。」

儘管AI加速器的榮景意味英偉達(Nvidia)等公司無法滿足需求，但ASML的其他關鍵領域仍陷入長期低迷。此外，英特爾(Intel)正在重組，並推遲計劃中的歐洲工廠，三星電子本月因其令人失望的業績向投資者道歉，汽車及工業晶片生產商也在苦苦掙扎。Fouquet上周警告，他預計晶片市場期待已久的復甦將持續至2025年。

Fouquet表示，晶片產業和ASML將在明年擴張。「我們也預計2026年將是成長的一年，但現在量化這一點還為時過早。」