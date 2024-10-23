保誠與和睦家醫療深化合作　擴大跨境醫療生態系統

保誠保險宣布進一步擴展在中國內地的醫療網絡，成為首間香港保險公司與廣州和睦家醫院及上海和睦家醫院達成策略性直接合作，為合資格客戶於兩院提供更簡便快捷的醫療費用直付服務，打造無縫的跨境醫療保健體驗。

保誠繼今年2月與深圳新風和睦家醫院達成策略性合作後，再度攜手和睦家醫療集團將相關服務延伸至更多內地主要城市。

廣州和睦家及上海和睦家均為和睦家醫療集團旗下綜合性醫院，提供各類符合國際標準的專業醫療服務。保誠冀透過與和睦家醫院的合作，為經常往來中港兩地的客戶提供更多優質的醫療服務選擇，讓他們在整個醫療過程中享有更大的自主權，例如可自由選擇醫療資源，以及更輕鬆應付各種醫療開支等。

透過是次合作，保誠的合資格客戶可在進行治療前向廣州和睦家或上海和睦家預先諮詢相關醫療費用，而院方將因應客戶所需為其向保誠申請醫療費用預先批核。如個案獲批核，保誠會在完成治療後為申請人直接向院方支付已批核之醫療費用。保誠客戶亦可在廣州或上海和睦家獨享優先預約及房間安排，以便更快捷地獲得治療。