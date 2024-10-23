馬雲據報擬入股法國時裝品牌Sézane

泛大西洋投資自2018年以來一直是Sézane的重要財務合作夥伴，並打算轉售其部分少數股權。相關股份的第一輪競投已於7月底提交，並由高盛協助進入第二階段，競投結果料將在未來幾周內公布。

報道指，是次交易完成後，Sézane創辦人Morgane Sézalory仍保留控股權，泛大西洋投資、L’Oreal大股東家族Bettencourt-Meyers旗下法國投資公司Téthys Invest等續持有少數股權。根據估計，Sézane今年銷售額將達到5億歐元，最新估值可能約10億歐元。

在網上發迹的Sézane衣服風靡巴黎衣櫥，分店門口經常大排長龍，品牌主打法國日常風格，最有名為五彩繽紛的毛衣。