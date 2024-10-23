PS5上半年日本銷量腰斬　Switch勁挫3成　點解差成咁...

外媒報道，在今年4至9月的上半年，Sony PS5遊戲機日本銷量腰斬，因為受到加價影響，至於開賣迄今已進入第8年的任天堂(Nintendo)Switch遊戲機銷售量也大減3成。

報道指，Sony PS5遊戲機於日本市場的銷售急跌，據日本遊戲總合情報媒體Famitsu資料顯示，上半年PS5日本銷量僅59萬台，按年暴挫50%，勁縮的原因在於缺乏暢銷遊戲新作以及加價。

事實上，Sony自9月2日起調高日本國內PS5售價，其中標準版PS5上調19%至79,980日圓，數位版PS5上調21%至72,980日圓。

報道提到，PS5日本每月銷量在今年1月轉為減少，按年大減19%，之後就一路陷入萎縮至今，4至9月期間銷量跌幅維持在4至6成。PS5開賣至今，即將進入第4年，以遊戲機產品周期6至7年來看，將進入後半段。PS5全球銷量最高紀錄為2023年度的2,080萬台，2024年度銷量預估將按年減少約一成至約1,800萬台，其中日本市場銷量減幅特別大，主要是受加價影響。

另外，任天堂Switch遊戲機開賣至今進入第8年，今年4至9月期間，Switch日本銷量按年大減32%至143萬台。2024年度Switch全球銷量預估將按年減少14%至1,350萬台。任天堂社長古川俊太郎此前在5月表示，新型Switch將在2024年度內發表。